Annalisa esagerata su Instagram: la cantante ha condiviso uno scatto in cui non indossa il reggiseno, abbagliando di fatto gli ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa è ovviamente una delle cantanti più apprezzate dagli italiani. La 35enne era pronta per tornare a calcare il parco, ma la pandemia ha bloccato tutto. La classe 1985 ha infatti dovuto modificare il suo programma in virtù delle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus. “Il party sulla luna”, live previsto dalla nativa di Savona per maggio 2021 a Milano, è stato spostato al 6 dicembre 2021.

Annalisa sa comunque come stuzzicare i suoi fans e i suoi followers su Instagram. La splendida cantante ha condiviso un post in cui è presente una fotografia meravigliosa. Lei, infatti, non indossa il reggiseno e fa sognare tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nunzia De Girolamo, prima in vestaglia poi la trasformazione: è bellissima – FOTO

Annalisa osa, la cantante resta senza reggiseno: web in tilt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci di fuoco, solo shorts e reggiseno: “Non ho più aggettivi…” – FOTO

Annalisa, poco fa, ha deciso di pubblicare una fotografia da arresto cardiocircolatorio. Nello scatto in questione, la 35enne indossa la camicia ma non il reggiseno. La sua apertura lascia tutti a bocca aperta, con il suo lato A che conquista letteralmente la scena. Anche i pantaloncini sono cortissimi e deliziano il pubblico.

Annalisa ha riportato nella didascalia un piccolo estratto del suo brano Eva + Eva. “Un nome solo non mi basta. Sono Eva + Eva Siamo Eva + Eva. Qualunque cosa succeda”, si legge nella didascalia. La 35enjne ha anche utilizzato un hashtag per ricordare il titolo della nuova versione del suo ultimo album, Nuda10.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

La cantante, qualche giorno fa, lasciò tutti a bocca aperta condividendo una fotografia incredibile in cui indossava un outfit strepitoso con trasparenze da brividi.