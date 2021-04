Elisabetta Gregoraci ha appena condiviso uno scatto bollente sui social network: la bellezza del suo corpo è letteralmente disarmante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è molto buona con i suoi fans e ogni giorno regala delle vere e proprie perle sui social network. La nativa di Soverato è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 1,8 milioni di followers. La showgirl calabrese, oggi, ha mandato il mondo del web in tilt piazzando in rete una fotografia strepitosa.

La 41enne, nonostante gli anni che passano, è sempre in splendida forma e il suo corpo fa sognare praticamente tutti. L’ex storica di Flavio Briatore è dotata di forme illegali e spesso le mette in primo piano. Anche oggi, la classe 1980 ha pubblicato una fotografia da crepacuore, in cui indossa soltanto pantaloncini aderenti e reggiseno. Il suo fisico, così scoperto, non è passato ovviamente inosservato e la fotografia sta già facendo rapidamente il giro di internet.

Elisabetta Gregoraci magnifica, solo shorts e reggiseno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta ha letteralmente conquistato l’interesse dei fan condividendo una fotografia spaziale. La nota showgirl e conduttrice indossa soltanto shorts e reggiseno. I pantaloncini sono estremamente corti e scoprono le meravigliose gambe. Il lato A esplosivo fa incantare tutti, mentre la sua posa sexy lascia poco spazio all’immaginazione.

Il suo viso è bello e meraviglioso come sempre, la sua espressione facciale è da urlo. La calabrese chiude con impeto gli occhi e fa risaltare le sue labbra irresistibili. “La più bella di tutte sei”, “Favolosa”, “Cosa dire: una vera e propria dea”, “Nessuna è come te”, “Wow che donna”, si legge tra i tantissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta, qualche giorno fa, condivise uno scatto da infarto in rete in cui indossava un vestito rosso estremamente scollato con seno esplosivo in bella mostra.