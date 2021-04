Floriana Messina, in costume è una vera bomba: “Manca poco” – FOTO

Floriana Messina si esibisce in costume: curve esagerate, incontenibile in bikini, la voglia d’estate sale prepotente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Tra le vecchie ‘inquiline’ transitate nella casa del Grande Fratello nel corso degli anni, è certamente, al giorno d’oggi, una di coloro ancora molto seguite sui social network. Considerato il suo fascino a dir poco esplosivo, non c’è da stupirsi. Floriana Messina è diventata ormai una autentica star di Instagram e ad ogni scatto il suo seguito cresce sempre di più.

La conturbante italo-colombiana ha decisamente cambiato aspetto rispetto alla sua apparizione ai tempi di Cinecittà, facendo molto ricorso alla chirurgia estetica. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti e oggi ci regalano una bellezza assolutamente incontenibile. Molto apprezzata anche dagli amanti del calcio, dato che la vediamo spesso impegnata in trasmissioni sportive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Floriana Messina da censura: fuoriesce tutto. Nell’Aria c’è solo magia – FOTO

Floriana Messina fa coraggio ai suoi fan: “Manca poco”, l’estate con lei si fa caldissima

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Floriana Messina, in versione dark woman è una pantera tutta da scoprire – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Come tutti, Floriana attende con ansia l’arrivo dell’estate. Ce n’è bisogno, dopo un inverno lungo e faticoso più che mai, viste le restrizioni per il coronavirus che ancora perdurano e che di fatto potrebbero essere dismesse solo in vista della stagione balneare. Lei ci regala quest’oggi una anticipazione notevolissima, con un incoraggiamento: “Manca poco”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Osservando le sue forme esagerate in bikini, non si può non essere ottimisti. In costume, il suo lato A esplosivo risalta più che mai. Sguardo e sorriso maliziosi fanno il resto, il suo corpo abbronzato sulla sabbia è una meraviglia da ammirare. E aiuta a tenere duro ancora un po’, prima dell’agognato ritorno alla libertà.