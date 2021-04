Isola Dei Famosi: non si fa più nulla, la gelosia ferma i programmi. Ilary infuriata

Continuano i problemi in quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi sempre più esausta

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi si conferma come quella più tormentata e sfortunata della sua storia. Sul programma condotto da Ilary Blasi infatti quest’anno si sono abbattute una serie di imprevisti che hanno messo a dura prova i nervi della conduttrice. In questi giorni, ad esempio, è stato necessario annullare la puntata del giovedì a causa di un problema logistico nato all’omologo spagnolo della trasmissione. Questo è solo uno dei problemi che la conduttrice ha dovuto affrontare e che di certo può essere considerato il meno grave. A far infuriare la Blasi infatti sono state in particolare i diversi abbandoni dei naufraghi che hanno dovuto o scelto di lasciare l’Isola in anticipo. Tutti ricorderanno l’infortunio occorso a Paul Gascoigne che lo ha costretto ad lasciare il reality salvo poi farne ritorno. Oppure l’addio del modello Akash Kumar che dopo pochi giorni ha deciso che l’esperienza fatta in Honduras fosse abbastanza.

Una nuova tegola per l’Isola dei Famosi

Per Ilary Blasi a quanto pare è arrivato il momento di affrontare un nuovo problema legato al reality show che conduce. Fra i naufraghi sembrava certo l’arrivo di un nuovo concorrente che, stando ai ben informati, avrebbe dato forfait all’ultimo momento. Si tratta dell’ex gieffino Ignazio Moser che avrebbe cambiato idea sulla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi poco prima di firmare il contratto. Sembra che alla base della sua decisione ci sia la contrarietà della fidanzata Cecilia Rodriguez. A spingere la bella argentina a mettere i bastoni fra le ruote di Ilary Blasi ci sarebbe una semplice questione di gelosia. Una situazione questa che a quanto pare avrebbe letteralmente fatto infuriare la presentatrice che in più di un’occasione non ha esitato ad esprimersi sul comportamento dei naufraghi.

Intanto sembra ormai certo l’arrivo in Honduras di due nuove concorrenti: Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara. Fra la conduttrice e la modella pare non scorri buon sangue a causa di un ex fidanzato in comune. I presupposti per divertirsi e vederne delle belle ci sono quindi davvero tutti.