Caterina Balivo, camicia sbottonata e resta in lingerie: esplosiva – FOTO

Caterina Balivo come non l’abbiamo mai vista, gli scatti del dietro le quinte sono ad alto tasso di sensualità: bellezza esplosiva

Icona di classe e bellezza, Caterina Balivo non smette mai di stupire con le sue mille sfumature. Conduttrice di successo, femme fatale eppure simbolo di semplicità, è un esempio per le tante donne che la seguono e che ne ammirano l’eleganza.

La sua pagina Instagram vanta infatti 1,4 milioni di followers, dove condivide gli scatti della sua normale ma anche straordinaria quotidianità: dalla famiglia allo sport, dalla cucina al fashion. Ma le ultime foto hanno davvero lasciato attoniti i fan, dove si mostra come non l’abbiamo mai vista.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi, il sorriso più splendente del web: stupenda – FOTO

Caterina Balivo, camicia sbottonata e lingerie in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE –> Can Yaman si è cancellato da Instagram, il motivo?

Caterina Balivo ha postato su Instagram le foto del backstage della campagna Embrance The Change del noto brand di lingerie Triumph per la nuova stagione, che non poteva scegliere modella migliore.

Personificazione dello slogan, che vuole avvicinarsi ai cambiamenti di ogni donna, fisici e personali, la conduttrice è l’esatto esempio di colei che vive una vita frenetica, dovendo adattarsi ad ogni trasformazione.

Molte quelle che hanno modificato il suo percorso, prima modella e poi presentatrice, diversi i programmi che hanno segnato la sua esperienza, nonchè l’arrivo dei figli: una vita piena per eccellenza.

Ma in ogni cambiamento, in ogni fase della sua vita, non ha mai perso l’elegante bellezza che la caratterizza, e che persino in lingerie le permette di affermarsi come modello di classe assoluta. Con la camicia sbottonata e un paio di jeans, outfit pratico ma femminile, esibisce il reggiseno di pizzo in tonalità cobalto in tinta con il look e sfodera tutto il suo fascino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Segue un altro scatto, stavolta con la giacca bianca ed il reggiseno in tonalità cipria, dove si può ammirare da vicino gli splendidi lineamenti della conduttrice. Ed il successo social è assicurato: strepitosa.