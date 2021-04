Dramma familiare: uccide la moglie e tenta il suicidio

Un uomo questa mattina a Cerignola (Foggia) avrebbe ucciso la moglie a colpi di pistola e successivamente tentato il suicidio.

Dramma familiare a Cerignola, in provincia di Foggia. Questa mattina una donna di 81 anni è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento ed accanto al cadavere il marito, gravemente ferito. A lanciare l’allarme è stato il figlio della coppia che, recatosi presso l’abitazione, ha fatto la tragica scoperta. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia. Per la donna, ferita con colpi d’arma da fuoco, non c’è stato nulla da fare. Il marito è stato trasportato, invece, in ospedale, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Avrebbe sparato alla moglie poi ha rivolto l’arma contro sé stesso ed ha sparato nel tentativo di togliersi la vita. Questo è quanto avrebbe messo in atto un uomo stamane, giovedì 15 aprile, in un appartamento di via Giordano Bruno a Cerignola, comune in provincia di Foggia. Secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, il figlio della coppia si sarebbe recato questa mattina in casa dei genitori ritrovando la madre, Anna Petronelli di 81 anni, senza vita sul letto e, poco distante, il padre agonizzante.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118. Per l’81enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite d’arma da fuoco. Il marito, ritrovato con una ferita alla testa, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora sarebbe ricoverato in condizioni critiche. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato di Cerignola che stanno ora indagando sull’accaduto.

Dai primi riscontri, riferisce Fanpage, pare che l’uomo abbia ucciso la moglie, con una pistola legalmente detenuta, e successivamente si sarebbe sparato alla testa con l’intento di suicidarsi. Non è ancora chiaro quale possa essere il movente della tragedia.