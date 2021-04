L’amatissima conduttrice di Canale 5 è una delle più seguite in tv e sui social. Ma quali sono quelle curiosità che non tutti conoscono della bella svizzera?

Michelle Hunziker è ormai un personaggio televisivo popolare ed apprezzato, è una delle conduttrici di punta di Canale 5 e si è fatta conoscere nel corso degli anni sia da un punto di vista professionale sia per quanto riguarda la sua vita privata.

Attualmente è sposata con Tomaso, il rampollo di casa Trussardi con il quale ha due figlie, Sole e Celeste, e precedentemente è stata sposata con il cantautore Eros Ramazzotti, dal quale è nata la giovane influencer e ‘Iena’, Aurora.

Ma quali sono quelle curiosità che riguardano Michelle e che in molti non conoscono?

COSA PENSAVA ALL’INIZIO DI SUO MARITO TOMASO

Michelle è profondamente innamorata di suo marito con il quale ha costruito la famiglia dei suoi sogni ma qual è stato il suo pensiero quando ha iniziato a frequentare Tomaso? La conduttrice era convinta che lui fosse gay. In realtà data la sua riservatezza e timidezza faceva fatica a farsi avanti e baciarla.

I PROBLEMI FISICI E LE OPERAZIONI A CUI SI E’ DOVUTA SOTTOPORRE

Non tutti sanno che la bella svizzera è nata senza condotto lacrimale e per questo si è dovuta sottoporre a un’operazione chirurgica per ricostruirlo da zero. All’età di 13 anni invece è stata operata ad entrambe i talloni che le sono stati tagliati chirurgicamente a causa di un eccesso osseo.

IL RAPPORTO CON IL PADRE

Nonostante sia molto legata a sua madre, non ha avuto invece un rapporto idilliaco con suo padre tanto che nella sua autobiografia ha dichiarato: “A 15 anni ho fatto l’errore di giudicarlo e decidere di non parlargli più, ma la sua mancanza si sente dentro di me”.

A COSA DEVE STARE LONTANA

La conduttrice è allergica ai gamberi ai quali deve stare lontana per evitare gonfiori e fastidi. Anche la carne per 14 anni è stata un tabù, infatti la evitava poiché non riusciva a digerirla: ha ripreso a mangiarla quando ha conosciuto suo marito. Ciò a cui sta lontana perché è una sua fobia sono i ragni, infatti ha dichiarato di essere aracnofobica.

IL BULLISMO

Michelle ha avuto a che fare con atti di bullismo, infatti quando andava a scuola, essendo nata nel Canton Ticino, era l’unica a parlare l’italiano. Per questa ragione era vittima di prese in giro a scuola tanto che la ricreazione per lei era diventata un vero e proprio incubo.

HA SCOPERTO DI AVERE UN FRATELLO

Michelle ha scoperto da grande di avere un fratello, Andrea di 55 anni. L’uomo è nato da una relazione che il padre della conduttrice ha avuto in una precedente relazione. Inizialmente hanno cercato di allacciare un rapporto ma per motivi ignoti sembrerebbe che si siano allontanati nuovamente.

LA RELAZIONE QUANDO ERA MINORENNE CHE FECE SCALPORE

Quando Michelle aveva solamente 17 anni iniziò una storia d’amore con Marco Predolin che all’epoca era un conduttore sulla cresta dell’onda ma che aveva 825 anni più di lui. La coppia fu paparazzata durante una vacanza alle Maldive e questo scatenò l’opinione pubblica.

LA SETTA CHE LA PLAGIO’

Michelle dichiarò di essere stata plagiata da una setta che ha tentato di allontanarla dai suoi affetti per cercare di condizionare le sue scelte, tanto da portarla a donare i suoi guadagni alla ‘maga’ che doveva essere il suo mentore, a farle interrompere i rapporti con sua madre e a farla divorziare da suo marito Eros Ramazzotti.

IL SUO DEBUTTO

Non tutti sanno che a debuttare nel mondo dello spettacolo lo fece quando arrivò in Italia nel 1994. Ma come? Con una pubblicità di intimo i quali cartelloni avevano tappezzato le principali città italiane. Lo scatto era di spalle e probabilmente non molti sanno che la modella in questione era proprio la bella Michelle. Ma come dimenticarlo? Posava in piedi di spalle con uno scatto a mezzo busto che inquadrava il suo lato B e una lunga treccia bionda. Si trattava della pubblicità dell’intimo Roberta.

LA CARRIERA DA CANTANTE

Michelle tentò di avviare una carriera come cantante ma non ebbe gli esiti che sperava. Nel 2006 la casa discografica Sony BGM ha pubblicato l’album della soubrette svizzera, intitolato ‘Lole’ ma le vendite non le consentirono di proseguire questo percorso artistico.