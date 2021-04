Sabrina Salerno è sempre una gioia per gli occhi dei followers: l’ultimo scatto in cui lei è ai fornelli delizia sicuramente la platea.

Sabrina Salerno ha preso parte al nuovissimo programma condotto da Enrico Papi, ‘Name That Tune – Indovina la canzone’. La ligure ha composto la squadra delle donne con Orietta Berti, Anna Tatangelo e Antonella Elia. I loro avversari nella seconda puntata sono stati Bugo, Dodi Battaglia, Guillermo Mariotto e Jake La Furia.

La nativa di Genova è apprezzatissima sui social network: da ormai diversi mesi incanta tutti con i suoi scatti fenomenali. La classe 1968 ama mettere in mostra i risultati dei suoi allenamenti: Sabrina ha davvero un corpo marmoreo e le sue curve sono sicuramente da mozzafiato.

Sabrina Salerno ai fornelli, fondoschiena in primissimo piano

La Salerno, poco fa, ha piazzato in rete una fotografia alquanto interessante. La nativa di Genova è in cucina e si accinge a preparare qualcosa di buono. La 53enne è di spalle e gira il suo splendido viso verso la telecamera. Il suo didietro è in primissimo piano e conquista i fans: i pantaloni aderenti mettono in risalto i suoi glutei.

“Io speriamo che me la cavo… titolo del famoso libro di Marcello d’Orta , nonché frase perfetta per me ogni volta che entro in cucina !!”, ha scritto nella didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e qualche seguace si è offerto per dare consigli in materia di cucina.

Sabrina, qualche giorno fa, ha stregato tutti con il suo sguardo: la scollatura non passò comunque in secondo piano e il suo lato A prorompente fece ammattire tutti.