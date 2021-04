Roberta Morise, giacca in pelle e sotto niente: una stella nel web – FOTO

Roberta Morise e la sua nuova foto su Instagram. Seduta sulla scala e baciata dal sole: la sua proposta è intrigante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Gli spasimanti di Roberta Morise possono mettersi l’anima in pace. La bella showgirl ha vuotato il sacco ed è uscita allo scoperto. Ha confermato quello che ormai si vociferava da tempo: la sua relazione con Giulio Fratini, giovane e intraprendente imprenditore fiorentino che Forbes ha inserito nella sua personale classifica dei cento talenti under 30.

Roberta ha confermato la sua storia d’amore in una intervista al settimanale Intimità al quale ha voluto sottolineare ancora una volta che per molto tempo le sono stati attribuiti flirt che non ci sono mai stati. il riferimento è al suo accostamento a Eros Ramazzotti e con Ignazio Boschetto de Il Volo.

“A lungo mi hanno attribuito ogni volta un fidanzato diverso, ma ora finalmente posso dire che sto vivendo una bella storia d’amore con Giulio. Sto molto bene e sono felice” ha detto senza aggiungere altri dettagli. Fratini anche se è fuori dal mondo dello spettacolo si era già inserito nel mondo del gossip. Nella scorsa estate era stato legato, infatti, anche se per breve tempo, a Raffaella Fico ma per lui ora c’è solo Roberta.

LEGGI ANCHE —> Fedez, l’operaio cade dal soffitto: prove da incubo, lui è a pezzi. Poi …

Roberta Morise, seduta sulla scala è intrigante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

LEGGI ANCHE —> Wanda Nara “campione del mondo” ma le “coppe” sono 2. Atomica – FOTO

E tra una chicca di gossip e le puntate di Detto Fatto nelle quali Roberta Morise è componente fissa, la showgirl trova anche il tempo di scattare qualche bella foto da regalare ai suoi fan su Instagram.

Ad un passo dallo sfiorare i 100 mila follower, Roberta incassa il favore di un pubblico che la segue perché la ama da sempre. Di certo lei non si può dire influencer e non vuole nemmeno esserlo. Si diverte soltanto ad arricchire il suo profilo di belle foto.

L’ultima è davvero intrigante. A lei basta poco per essere incoronata la stella del web. Seduta a terra, su una scala in moquette, con le spalle appoggiate al muro guarda davanti a sé da dove proviene una bella luce che la illumina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Addosso una giacca di pelle nera molto ampia e sotto solo il bikini, un triangolino a righe colorate e un pantalone vinaccio con elastici alla caviglia. Scalza e con i capelli sciolti. Una meraviglia che riceve subito il sostegno e l’apprezzamento del pubblico.