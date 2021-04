Wanda Nara torna a Milano e ritorna ad essere incontenibile. Con lei e le sue foto si dimentica tutto: il davanzale è atomico

Wanda Nara e il suo Mauro Icardi sono tornati in Italia. La bombastica showgirl è risaputo che ama alla follia il nostro Paese e vorrebbe tornarci quanto prima. Purtroppo non dipende da lei e dalla sua volontà ma da come andranno gli “affari” calcistici. Al momento il suo Maurito è ingaggiato a Parigi come attaccante del PSG ma lei, in qualità di sua procuratrice, si sta impegnando perché le cose cambino.

Si vocifera che ci potrebbe essere una possibilità che il campione ritorni in Italia. Non di certo a Milano. Potrebbe essere, infatti, Torino la città che potrebbe accogliere Icardi e tutta la sua famiglia allargata. Sono in atto delle trattative per il suo trasferimento alla Juve ma nulla è ancora stabilito.

E in questi giorni Wanda e il suo Mauro Icardi sono proprio a Milano per decidere il futuro calcistico dell’attaccante. La super moglie e agente sarà riuscita a portare a casa quello che voleva? Staremo a vedere. Nel mentre lei è tornata nella loro casa di Milano e le proposte social dal capoluogo meneghino sono a dir poco bollenti.

Wanda Nara incontenibile: con lei si dimentica tutto

Il ritorno a Milano ha fatto scoppiare i bollori di Wanda Nara. L’argentina che per un po’ di giorni aveva tenuto a bada sui social le sue provocazioni è tornata a sfoggiare il meglio di sé. L’amore e la passione per la città meneghina ha fatto uscire tutto fuori.

Dopo i baci bollenti con il suo Icardi un bel selfie affacciata dalla sua Home sweet home così come lei ha taggato la sua casa milanese. Dietro di lei i grattacieli e uno scatto in tenuta sportiva che fa ribollire il sangue.

“Se ti fidi di me posso farti dimenticare il passato🏋️‍♀️” scrive la moglie di Icardi a corredo dello scatto. Ed i fan non le danno assolutamente torto.

Basta guardare il suo decolleté abbondante e tutto si dimentica. Lei sarà una “campionessa” ma per lei le “coppe” sono due. Incontenibile il lato A in un top cortissimo e scollatissimo che non ce la fa a tenere tutto.