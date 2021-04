Beautiful, anticipazioni puntata 17 aprile: Quinn avvelena Brooke?

Beautiful, anticipazioni 17 aprile: Quinn reagisce alle provocazioni di Brooke compiendo un gesto sconsiderato.

Da quando Brooke ha riferito ad Eric che Quinn ha cercato di intromettersi nel suo matrimonio con Ridge, tra le due donne è guerra aperta. La Logan ha avvertito la figlia di guardarsi da lei e da Shauna e adesso medita vendetta nei confronti di entrambe. Anche Steffy è venuta a conoscenza della storia clandestina tra la Fulton e suo padre e non ne è rimasta affatto contenta. Secondo Steffy è ora che il padre decida con chi vuole stare. Una scelta simile deve essere compiuta anche da Wyatt, che pur avendo intenzione di lasciare Sally sembra incapace di farlo davvero per via dei continui malori della ragazza.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: una morte improvvisa sconvolge la soap

Beautiful, anticipazioni 17 aprile: Sally continua a stare male

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Anna Valle chi è? Marito, carriera e figli dell’ospite di Canzone Segreta

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la condizione di Sally peggiorerà a tal punto che la stilista deciderà di recarsi in ospedale per degli accertamenti. Qui incontrerà Katie, la quale le offrirà il suo supporto e le permetterà di sfogarsi riguardo alla sua relazione con Wyatt. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Steffy rassicurerà Ridge riguardo al suo matrimonio con Brooke: la Logan lo ama e troveranno il modo di affrontare anche questa difficile situazione. Ridge tuttavia non sembra convinto. Secondo lui ultime notizie potrebbero aver sconvolto la moglie a tal punto da spingerla ad allontanarsi da lui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Quinn compirà un gesto folle, versando un liquido non meglio identificato nel bicchiere di Brooke. Che si tratti di vodka o di qualcosa di più?