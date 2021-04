Scontro tra auto e furgone sulla provinciale: un morto e due feriti

Un operaio di 47 anni è morto nella mattinata di ieri in un incidente sulla strada provinciale 19 nel territorio di Travagliato, in provincia di Brescia.

Drammatico incidente nella mattinata di ieri sulla strada provinciale 19 nel territorio di Travagliato, in provincia di Brescia. Un’auto, condotta da un uomo di 47 anni, si è scontrata frontalmente con un furgone che procedeva in direzione opposta su cui viaggiavano due operai. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 47enne. Feriti lievemente i due operai che viaggiavano sul furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Un morto e due feriti. Questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 15 aprile, lungo la strada provinciale 19 a Travagliato, comune in provincia di Brescia. A perdere la vita Massimiliano Orlandi, operaio 47enne residente a Corzano. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Brescia Today, Orlandi stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro in fabbrica alla guida della sua Fiat Punto. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il 47enne ha perso il controllo della vettura che si è schiantata frontalmente contro un furgone, che procedeva nel senso opposto di marcia e su cui si trovavano due operai di 35 e 40 anni.

A nulla è valso l’intervento dei operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Orlandi. Gli altri due operai, rimasti feriti lievemente, sono stati trasportati in ospedale per le cure ed i controlli del caso.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi di legge per chiarire la dinamica dello scontro ed accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto al 47enne. Secondo le prime ipotesi, scrive Brescia Today, pare che la vittima possa essere stata colpita da un improvviso malore alla guida o da un colpo di sonno.

Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia dell’operaio 47enne che lascia la moglie ed una figlia. I funerali verranno celebrati domani mattina, sabato 17 aprile, a Travagliato.