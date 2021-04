Caterina Balivo sorprende tutti con un look super sensuale. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram si mostra in tutta la sua bellezza mentre si prepara a un nuovo progetto: di cosa si tratta.

Caterina Balivo è una delle conduttrici e showgirl più belle del mondo dello spettacolo italiano. Ogni suo progetto è un successo: a cominciare dai primi passi come modella fino agli ultime conquiste in veste di conduttrice.

Per chi non lo sapesse, infatti, Caterina è in tv da circa vent’anni. La prima apparizione risale al 1999 quando vinse Miss Italia.

Da lì la strada verso il successo è stata tutta in discesa: prima le apparizioni sul piccolo schermo come inviata di Carlo Conti in I Raccomandati, poi come spalla destra di Paolo Bonolis in Linea Verde.

Ma questo è solo l’inizio! Da lì la bella conduttrice ha cominciato a camminare con le proprie gambe, tenendo testa a tutti: come dimenticarla alla conduzione di Detto Fatto, il programma che proprio grazie al suo carisma ha ottenuto un grande successo.

Caterina Balivo mette tutti d’accordo: ogni click è un successo

Attualmente Caterina è lontana dalla televisione. Come da lei stessa annunciato, ha deciso di tenersi un po’ lontana dai riflettori. Eppure questo non significa che la Balivo non abbia altri assi nella manica.

Lo dimostra l’immenso successo ottenuto sui social: su Instagram, dove conta oltre un milione di follower, la nota conduttrice spoliera nuovi progetti.

In particolare nell’ultima foto annuncia la preparazione di uno shooting. Ma a colpire è la sua straordinaria bellezza a cui davvero nessuno può restare indifferente. Eccola nell’ultimo scatto dove, appoggiata allo specchio, mostra un look grintoso.

Gonna in pelle, calze trasparenti e make up seducente. Il post recita : “Momento backstage da Mlano. Qui solo per 24 ore! Presto vedrete le foto che abbiamo scattato”.

Una frase che annuncia l’arrivo di nuovi fantastici scatti. Noi non vediamo l’ora di vederli!