Dayane Mello in costume da bagno infiamma i suoi social – FOTO

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è entrata nella casa pronta a farsi conoscere, sperava di riuscire a trovare anche un fidanzato ma purtroppo le cose non sono andate come desiderava. In compenso ha trovato un pubblico di persone che la seguono e la supportano sopra ogni cosa, che le vogliono bene e che le stanno facendo sentire tutto l’affetto ora che è fuori dalla casa.

Dayane Mello, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dayane nella casa ha dovuto subire un brutto colpo: a poche settimane dalla fine, ha fatto i conti con un lutto che di certo non si aspettava. Suo fratello Lucas è morto tragicamente in un incidente d’auto alla sola età di 26 anni. Nonostante questo, lei ha deciso di rimanere nella casa e di giocarsi la vittoria fino alla fine: si è classificata quarta e a vincere è poi stato Tommaso Zorzi contro Pierpaolo Pretelli che si è classificato secondo.

Dayane ora si sta godendo l’affetto di sua figlia che l’ha aspettata per sei lunghi mesi e dei suoi amici che non l’hanno mai lasciata sola.