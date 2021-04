L’Eredità, Flavio Insinna è incredulo: è successo ancora. Che batosta

A l’Eredità ieri sera un colpo di scena epico per Insinna ma anche per il campione. Il presentatore è mortificato

L’Eredità, il programma del tardo pomeriggio di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, non finisce mai di sorprendere. Ogni sera c’è sempre un colpo di scena che appassiona il pubblico che, nonostante la longevità, continua a sceglierlo e dargli fiducia.

Diversi i campioni che si sono alternati in questa fortunata stagione. Senza dubbio Massimo Cannoletta, il divulgatore scientifico salentino è colui che ha superato tutti con oltre 50 puntate giocate e una vincita stratosferica. Ma anche Martina Crocchia, l’insegnante di pole dance è riuscita a farsi notare con la sua preparazione rimanendo al timone del gioco per molto tempo.

Ora il nuovo campione è Francesco. Giovane, in carica da poco, ma molto bravo e intraprendente, tanto che è riuscito a portare a casa 105mila euro. Ieri sera però per lui è successo l’incredibile. Flavio Insinna mortificato non sapeva come dirgli cosa stava per succedere.

L’eredità, Insinna al campione: “Non so come dirtelo”

Diviso tra l’incredulità e la mortificazione ieri sera a L’Eredità Flavio Insinna. Un fatto così strano e raro che però per il campione purtroppo è successo ancora. Tutto al gioco finale, la Ghigliottina. Francesco era partito con un bel montepremi: 230mila euro che però ha dovuto dimezzare più volte arrivando a 14.375 euro.

Per lui come sempre le parole a disposizione per indovinare quella nascosta. “Moro, composte, uovo, carico, serie”. Per Francesco la parola che le collega è “testa”. All’inizio non aveva idea di cosa fosse ed ecco il motivo per il quale ha dimezzato più volte, ha spiegato a Flavio Insinna.

Nel momento di girare il cartellino Insinna però non sa come spiegare a Francesco la situazione. “Non so come dirtelo” esordisce. E già da qui il ragazzo ha capito che c’è qualcosa che non va. “Ci troviamo nella stessa situazione di quando hai scritto bagaglio ed era bagagli” tuona il presentatore.

Ieri sera purtroppo la risposta esatta era teste, il plurale della risposta data da Francesco. Un caso rarissimo per il gioco, successo solo qualche altra volta ma che per il giovane Francesco è già una doppietta. Una bella batosta da incassare mentre su Twitter si scatena il popolo web che parla di ingiustizia per l’accaduto.