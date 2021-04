Spesa da incubo, coppia trova nella busta d’insalata un “ospite” pericoloso

Una coppia di Sydney ha avuto una spiacevole sorpresa in una normalissima busta d’insalata. Al suo interno un animale molto pericoloso.

Una busta d’insalata come tante. E come le tante volte che una coppietta di Sydney si è apprestata a sistemare il salutare cibo dopo aver fatto la spesa. Ma poi uno spaventoso dettaglio ha gettato la coppia nel panico. Al suo interno infatti hanno trovato un serpente velenoso. I protagonisti della vicenda sono stati Alexander White e Amelie Neate. La coppietta, dopo le consuete compere al supermercato, si era recata a casa.

Osservando la confezione è rimasta senza parole quando si è accorta che la busta d’insalata fresca conteneva al suo interno un serpente vivo e vegeto. Il pericoloso animale era intento a dormire beatamente tra l’insalata fin quando non è stato svegliato dai movimenti della coppia.

Dapprima convinti che fosse un verme, ben presto i due australiani si sono resi conto che era una animale più pericoloso. Il rettile era lungo 20 cm. Nonostante la grande paura Alexander e Amelie sono riusciti a mantenere la calma e sistemare il serpente in una scatola ermetica. Di seguito hanno contattato il Wires, ente per la fauna selvatica.

