Uomini e Donne, Tina smaschera il cavaliere: “Hai preso in giro tutta Italia”. Nicola, ex corteggiatore di Gemma Galgani, ha fatto discutere con il suo comportamento

Nicola è a Uomini e Donne da circa un anno, è arrivato in studio subito dopo la quarantena per conoscere Gemma Galgani. La loro frequentazione ha fatto molto discutere perché lui aveva soli 26 anni e lei 70 appena compiuti. Questa differenza d’età creò ovviamente molti dubbi, in tantissimi cominciarono a credere che Nicola la stesse soltanto usando per restare nel programma. Fu Gemma a chiudere questa frequentazione e, a distanza di un anno, Nicola è tornato in studio per rimettersi in gioco e conoscere nuove ragazze.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Uomini e Donne, Nicola manda via la sua corteggiatrice ma Tina Cipollari non ci sta

Secondo Gianni, Gemma è ancora interessata a Nicola… Siete d'accordo con le sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/JYiPqSewoR — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2021

Durante la scorsa puntata è arrivata una bella ragazza a corteggiarlo, lui l’ha fatta restare, sono usciti insieme e tornati in studio Nicola ha rivelato di non provare attrazione verso la ragazza e che non le piace fisicamente. Tina, in collegamento da casa, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo pensiero: “Tu hai corteggiato Gemma che potrebbe essere tua nonna, ora hai lì una bella ragazza, che ha la tua stessa età, e dici che non ti piace fisicamente? Tu hai fatto tutto questo per restare nel programma“. Nicola ha risposto: “Possiamo smetterla di parlare di Gemma? Oramai è un capitolo chiuso“. Al che Tina gli ha ricordato: “Io sto ripercorrendo le tue origini, capisci che non è normale?”

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

"Questa è amicizia!" Vi è piaciuto il gesto di Nicola? #UominieDonne pic.twitter.com/gBgzOoWYle — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2021

Nicola per un attimo ha pensato di andare via, ma poi ha deciso di rimanere nonostante i toni con l’opinionista Tina Cipollari siano stati davvero molto accesi.