La bellissima velina bionda di Striscia la Notizia 2008 ha pubblicato una foto incantevole seduta sulle scale di casa sua.

La strepitosa showgirl, modella, conduttrice televisiva e stilista italiana, conosciuta su Instagram come @costy_caracciolo, ha condiviso con i suoi 1,3 milioni di followers una foto in cui mostra dei prodotti per profumare i panni o la casa di un brand di cui sarà testimonial.

Costanza indossa un completo della tuta color lilla, porta i capelli legati ed ha un make-up naturale, ma con delle ciglia finte sensazionali.

Il post ha ottenuto, in nove ore, circa 4.000 mi piace e 30 commenti, tra i quali si legge: “Dea favolosa buon pomeriggio“, “Bellissima“, “Sexy anche in tuta“, oppure “Complimenti bella foto“.

L’ex velina bionda del programma di Antonio Ricci, proprio due giorni fa, ha pubblicato di nuovo: questa volta si tratta di una foto che la immortala a braccia conserte affianco ad una bicicletta.

Nella didascalia spiega il perché del triste mood dello scatto: “Stavo per uscire in bici…poi si è messo a piovere!“.

La Caracciolo indossa una maglietta bianca, un cardigan marrone, un paio di pantaloni stretti, le scarpe da ginnastica ed una borsa che porta a tracolla: il suo stile da tutti i giorni è semplicemente divino!

Il post ha ricevuto quasi 9.000 mi piace e più di 70 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti a lei e alla sua oggettiva bellezza, nonché apprezzamenti di ogni genere, elogi vari e molte lusinghe.