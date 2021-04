Da Ballando con le stelle ad Amici: tempo di novità per Raimondo Todaro?

Raimondo Todaro, noto ballerino di Ballando con le Stelle, entra nel format di Amici. La notizia ha entusiasmato i fan.

La curiosità è tanta per l’ingresso di Raimondo Todaro ad Amici 20. Il noto ballerino di Ballando con le Stelle è approdato nella scuola di Maria De Filippi. Ma in questo caso non in veste di ballerino ma bensì di giudice. La notizia ha entusiasmato il pubblico che tuttavia si domanda se la sua comparsa sarà solo per una puntata o sarà fino alla fine dell’edizione.

Un’entrata che dona alla scuola una novità positiva rompendo il clima teso delle ultime settimane. In particolare sui social i fan hanno espresso disappunto per le ultime eliminazioni. Inoltre pesanti polemiche sono sorte da parte di Carolyn Smith che ha difeso la coach Celentano. Quest’ultima infatti ha giudicato negativamente l’allieva Martina Miliddi. E non solo. Ha puntato il dito sulla categoria del ballo latino nella scuola .

Raimondo Todaro ad Amici: le parole per la ex moglie

Proprio le polemiche relative alla scelta di salvare Martina Miliddi potrebbero aver portato all’ingresso di Todoro. Il ballerino latino americano è stato chiamato a giudicare la ballerina e i suoi compagni.

Già durante la puntata di ieri del daytime si è collegato con la scuola. Raimondo ha espresso il suo giudizio sui cinque allievi rimasti per la categoria danza nella specialità balli latini. In merito a Martina ha utilizzato l’espressione “acerba” per via della sua mancanza di conoscenze tecniche. Ma non mancano i complimenti per il suo talento e il suggerimento di chiedere consiglio ai professionisti della scuola. Tra questi vi è la sua ex moglie. Proprio durante la sua ospitata ha espresso dolci parole in suo onore.

Si tratta della ballerina professionista Francesca Tocca, da innumerevoli anni nel cast di Amici. I due si sono uniti in matrimonio nel 2014 dando poi alla luce la figlia Jasmine.

Lo scorso anno la loro relazione si è conclusa. I rapporti sono rimasti comunque pacifici. La Tocca si era legata all’allievo Valentin Alexandru Dumitru. Tuttavia la scorsa estate la loro storia è giunta al termine.