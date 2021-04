Isola dei Famosi, trapela il nome del nuovo naufrago, fan in delirio

Isola dei Famosi. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la notizia sembrerebbe ufficiale: il nome del nuovo naufrago ha seminato il panico fra i fan

La produzione dell’Isola dei Famosi sta perdendo dei concorrenti di punta nel corso di queste ultime settimane. Solo giovedì, Ilary Blasi ha dovuto annunciare l’abbandono di due naufraghi che si erano già distinti come dei veri e propri leader: Brando Giorgi e Elisa Isoardi. Entrambi hanno riscontrato delle problematiche oculistiche che non potevano in alcun modo essere curate in Honduras: a malincuore, il pubblico ha dovuto dire addio a due papabili vincitori.

Gli autori del programma non sono tuttavia rimasti con le mani in mano. Stando ai rumors trapelati negli scorsi giorni, un nuovo concorrente è pronto a sbarcare nell’arcipelago di Cayo Cochinos: i fan, dopo aver scoperto di chi si tratta, sono stati travolti da un’euforia incontenibile.

Isola dei Famosi, un nuovo naufrago è pronto a sbarcare: fan in delirio

Si è tanto chiacchierato del possibile sbarco in Honduras di Ignazio Moser, un concorrente su cui gli autori del programma puntavano moltissimo. A maggior ragione, dopo il ritiro di Elisa Isoardi e di Brando Giorgi, la sua presenza si fa più che necessaria: con il fidanzato della Rodriguez all’Isola, infatti, lo share potrebbe salire alle stelle.

Non sarebbe la prima volta che il ciclista, figlio del più famoso Francesco Moser, partecipa ad un reality televisivo. Nel 2017, il pubblico aveva avuto modo di apprezzarlo all’interno della casa del Grande Fratello: esperienza che, all’epoca, gli diede modo di conoscere l’attuale fidanzata Cecilia. Ora che la notizia del suo sbarco sembrerebbe ufficiale, i fan non riescono a trattenere l’euforia.

Moser darà sicuramente del filo da torcere ai suoi compagni d’avventura, che sono già stremati a causa delle settimane trascorse in Honduras. In aggiunta, la presenza di bellissime donne potrebbe far ingelosire la sua fidanzata Cecilia: si attendono reazioni scoppiettanti da parte della Rodriguez.