Isola dei Famosi, Vera Gemma: “Ho pregato che fosse bello, è importante!”

Durante la diretta dell’Isola dei famosi, la naufraga Vera Gemma racconta un curioso retroscena del suo passato: “Ho pregato che fosse bello, è importante!”

L’attrice Vera Gemma ieri sera ha vissuto momenti davvero emozionanti durante la diretta dell‘Isola dei Famosi. La naufraga si è molto commossa per aver ricevuto una sorpresa, un videomessaggio dalla persona che ama di più al mondo: suo figlio Maximus, di 10 anni.

Il bambino è nato dalla sua relazione con Henry Harris, musicista afroamericano conosciuto quando viveva a Los Angeles. I due si incontrarono ad un concerto di lui e furono colpiti da un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo la fine del loro amore, Gemma è tornata a vivere in Italia con Maximus. E ora che la mamma è impegnata col reality in Honduras, il bambino vive Jedà, l’attuale fidanzato di Vera, e la zia Giuliana Gemma.

Vera Gemma: “Ho pregato che fosse bello, è importante!”

Vera ha ricevuto il toccante messaggio del figlio: “Cara mamma, ti voglio tanto bene, so che ti manco e tu manchi tanto a me, ma devi guardare la luna e pensare che siamo entrambi sotto lo stesso cielo”. E Maximus l’ha anche incoraggiata: “Devi continuare a essere forte come già sei, perché so che non ti arrenderai per nessuna ragione al mondo. Mamma, stai tranquilla, io sto bene e, come mi hai insegnato tu, io sono forte. Continuo sempre a pensarti e non vedo l’ora di poterti riabbracciare”.

Finito il video di Maximus, Gemma era in un mare di lacrime. Per stemperare la commozione si è rivolta a Ilary Blasi: “Hai visto quanto è bello mio figlio?”. La conduttrice ha annuito e si è complimentata anche per la bellezza del fidanzato Jedà. L’attrice ha quindi raccontato: “Io non lo so che ho fatto. Pensa che quando ero incinta sono andata in Chiesa e ho fatto una preghiera…”

Vera Gemma ha spiegato: “Ho detto: ‘Dio ti prego perdonami, perché lo so che deve essere in salute, però fa che sia anche bello, perché non è vero che non è tanto importante nella vita…”. Un racconto che ha definitivamente scacciato le lacrime, rimpiazzate con le risate del pubblico e dei presenti in studio.