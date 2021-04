Principe Filippo, tensioni tra Harry e William a poche ore dal funerale. I due fratelli parteciperanno all’ultimo saluto per il loro nonno da “separati”

Oggi si terranno i funerali del Principe Filippo d’Inghilterra. Il marito della Regina Elisabetta II è scomparso la settimana scorsa, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori della sua famiglia e del Paese che lo ha sempre considerato un “principe imperfetto” ma che, proprio per questo, hanno sempre sentito molto vicino. Il consorte della sovrana ha con la sua ironia pungente aveva fatto breccia nel cuore dei sudditi, che in un primo momento lo avevano considerato un estraneo per le sue origini. Per questa occasione ci saranno 30 persone, un funerale molto ristretto a causa del covid, e tra gli invitati ci saranno ovviamente i nipoti Harry e William che sono in rapporti critici a causa delle loro consorti.

Principe Filippo, Harry e William saranno separati al funerale del loro amato nonno

Il rapporto fra Harry e William sono molto tesi e il mondo è pronto per questa riunione a distanza di un anno dalla Meghexit. Per questa occasione, però, i due fratelli saranno separati sia durante la marcia che durante la funzione dal loro cugino. Un gesto che non è stato molto apprezzato dai sudditi, che si aspettavano di rivedere i due fratelli perlomeno in sintonia per questa occasione. Tuttavia, qualcuno sul web fa notare che i due erano separati anche durante il funerale della Principessa Diana, dunque questa scelta potrebbe non essere dipesa necessariamente dal loro rapporto burrascoso.

Tra pochi minuti su Canale Cinque e su Rai Uno andranno in onda i funerali dell’amato Principe che non sarà mai dimenticato.