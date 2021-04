Maria De Filippi e il cane uguale a Maurizio Costanzo, il VIDEO è virale

Il video presentato ieri sera in diretta tv da Maria De Filippi, ed il suo protagonista Maurizio Costanzo, diventa subito virale.

Il serale di “Amici – di Maria De Filippi” andato in onda nella serata di ieri, sabato 16 aprile, ha riservato non poche entusiasmanti sorprese per i suoi numerosi telespettatori. Un successo che si rinnova di settimana in settimana, e che deve la sua attuale standing ovation anche all’irresistibile presenza nello show del duo di comici pugliesi, Pio e Amedeo.

In particolare modo a colpire è stato uno dei loro sketch. Presentato a Maria e totalmente dedicato a Maurizio Costanzo in diretta tv. La gag, diffusasi repentinamente nelle ultime ore sui social, pare abbia destato fra il pubblico un’ilarità senza precedenti.

Maria De Filippi e il cane uguale a Maurizio Costanzo

Il suddetto esilarante video, divenuto virale in poche ore, è apparso sulla pagina TikTok dedicata ai più divertenti aneddoti della televisione italiana, intitolata “Comictrash8”, e con la seguente didascalia al suo seguito: “Mentite se dite che non lo avete pensato anche voi 🤣“.

A rivolgersi alla conduttrice proiettando nel frattempo un’immagine di un particolare esemplare di Pastore Tedesco alle loro spalle, sarà Pio D’Antini. Esordendo in tal modo: “Maria come tu ben sai i cani tendono sempre a prendere le sembianze dei padroni, è vero?“. La De Filippi non potrà far a meno di assecondare i giochi del goliardico duo, annuendo alla domanda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

“Ecco, noi ti vorremo chiedere una cosa, Maria“, continua sardonico Amedeo: “Ma tu sei sicura che Maurizio non abbia mai perso un cane in montagna?“. “Quanto siete cretini!“, risponderà la reginetta Mediaset ai due non riuscendo però a trattenere le risate di fronte al paragone sapientemente innescato e lasciando dunque che l’eco dello studio si dirami potentissimo.