Rosalinda Cannavò e la FOTO in cui tagga Dayane Mello: c’entra la figlia

Il rapporto fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha attraversato molteplici vicissitudini nel corso degli ultimi mesi. Dapprima, le due hanno stretto un’amicizia fortissima all’interno della casa del Grande Fratello, scoprendosi come vere anime gemelle. Successivamente, gelosie e incomprensioni sono subentrate nel loro legame, specialmente dopo che l’attrice siciliana ha iniziato una relazione con Andrea Zenga.

Attualmente, Dayane e Rosalinda dichiarano di volersi ancora molto bene e di essere legate da un profondo sentimento di amicizia, sebbene alcuni attriti non sembrino del tutto risolti. Quest’oggi, tuttavia, è una giornata importante per la brasiliana. La Cannavò, dal canto suo, non poteva mancare di farle sentire tutta la propria vicinanza: la dedica per la figlia ha commosso tutti.

Rosalinda Cannavò, la dedica per la figlia di Dayane commuove tutti – FOTO

Oggi, sabato 17 aprile, la piccola Sofia Sala festeggia i suoi 7 anni. Mamma Dayane, che per tutta la durata del reality ha lamentato la mancanza della figlia, le ha dedicato delle dolcissime parole: “Sofia, amore della mia vita, buon compleanno“. Moltissimi conoscenti della Mello, tramite le Instagram stories, hanno fatto arrivare gli auguri di compleanno a Sofia: tra questi, anche la cara amica Rosalinda Cannavò.

Nonostante il rapporto tra le ex coinquiline si sia notevolmente raffreddato, l’attrice non poteva esimersi dal far sentire la propria presenza a Dayane in un giorno così importante. “Auguri Bubi“, ha scritto Rosalinda nelle stories, accompagnando la dedica con un cuore e uno scatto che la ritrae assieme alla Mello.

Dayane ha già ricondiviso molte delle stories che le sono arrivate, ma non quella di Rosalinda. Per i fan che sostengono la coppia “Rosmello“, è solo questione di tempo prima che le due si riappacifichino definitivamente: che questo avvenga proprio nel giorno del compleanno di Sofia?