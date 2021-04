Sassuolo-Fiorentina: tabellino e pagelle della partita

Sassuolo-Fiorentina: tabellino, risultato e pagelle della partita valida per il trentunesimo turno di campionato.

Il Sassuolo, in questo anticipo delle ore 18 del sabato, sfida la Fiorentina. La banda di De Zerbi porta a casa i 3 punti con una grande prestazione nel secondo tempo. I neroverdi si confermano all’ottavo posto: davanti alla formazione emiliana ci sono soltanto le squadre più quotate.

I neroverdi vincono per 3 a 1 grazie alle reti di Berardi (doppietta su rigore) e Maxime Lopez. Inutile il gol del momentaneo vantaggio per gli ospiti di Bonaventura. La viola resta al sedicesimo posto: la stagione dei toscani è davvero complicata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sampdoria-Verona, le pagelle e il tabellino della partita

Sassuolo-Fiorentina, tabellino e pagelle

LEGGI ANCHE -> Roma-Ajax: il tabellino dei quarti di Europa League

La Fiorentina ha solamente illuso i propri tifosi. Gli ospiti, infatti, dopo l’iniziale vantaggio sono caduti sotto i colpi di Berardi (su rigore) e di Lopez. La squadra toscana non riesce proprio a rialzarsi in questa stagione travagliata e continua a navigare nelle zone basse della classifica. Diverso discorso per gli emiliani che con questo successo saldano l’ottavo posto alle spalle della Roma.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6, Chiriches 6, Ferrari 6.5, Rogerio 6 (46′ Kyriakopoulos 6); Maxime Lopez 6.5, Obiang 6.5; Traoré 5.5 (46′ Berardi 7.5), Djuricic 5(46′ Defrel 6), Boga 6; Raspadori 6. All. De Zerbi



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 5.5, Pezzella 4, Caceres 5.5; Venuti 6, Bonaventura 7 (70′ Callejon 6), Pulgar 5, Castrovilli 6(70′ Eysseric 6), Biraghi 5.5; Ribery 6.5, Vlahovic 6. All. Iachini

Arbitro: Gianluca Aureliano

Reti: Bonaventura (F), Berardi (S), Berardi (S)

Ammoniti: Traore (S), Castrovilli (F), Milenkovis (F), Lopez (S), Biraghi (F), Muldur (S), (Eysseric (F), Pulgar (F)

MIGLIORE IN CAMPO: Berardi (S)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il Sassuolo, nel turno infrasettimanale, sfiderà il Milan mentre la Fiorentina andrà a far visita il Verona.