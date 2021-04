L’influencer dell’Europa orientale ha pubblicato un video che ha fatto il giro del mondo: vederla vestirsi è uno spettacolo senza precedenti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

Undici ore fa, Tatsiana ha condiviso con i suoi 544.000 followers un video in cui si mostra inizialmente con dell’intimo nero in pizzo, abbinato alle parigine trasparenti, ed un paio di tacchi rossi; per poi vestirsi con un completino dalla fantasia a quadri.

Il coordinato è composto da una minigonna stretta e da una magliettina corta della stessa fantasia.

Nella didascalia ha scritto: “When you are not sure about the look“. Che tradotto vuol dire: “Quando non sei sicura del look“.

Il video, pubblicato tra i post e nella sezione dei reels, è diventato virale, con più di 47.000 visualizzazioni, 7.000 mi piace e 200 commenti.

LEGGI ANCHE >>> Tatsiana Paulava, il VIDEO che fa innamorare: fisico bollente

Tatsiana Paulava, il rosso le sta una meraviglia: troppo bella per essere vera! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

LEGGI ANCHE >>> Tatsiana Paulava, minigonna e calze a rete: sensualità estrema – VIDEO

Proprio sei ore fa, l’influencer ha pubblicato di nuovo: questa volta si tratta di un post composto da sette foto scattate sul divano di casa sua.

Il colore principale di questo scatto, che ha ottenuto circa 7.000 mi piace, è il rosso, presente sulle sue labbra, sul maglioncino e sui tacchi borchiati.

Il post è stato sommerso di like e commenti di utenti provenienti da tutto il mondo: è stato dunque super apprezzato dai fan che la seguono da sempre con stima e affetto.

I capelli della Paulava sono lisci e sciolti e la sua espressione è sempre molto seria: la bellezza di Tatsiana è senza confini!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

La sua notorietà è dunque arrivata fino in Italia: l’influencer è strepitosa!