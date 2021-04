Nuovo scatto mozzafiato quello postato sui social da Veronica Gentili che si è presentata nello studio di “Stasera Italia Weekend” in tailleur giallo e décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Tra le giornaliste italiane alla conduzione dei programmi serali e sportivi c’è sempre maggiore competizione, e questo lo sa bene Veronica Gentili, romana classe 1982, attualmente alla guida di “Stasera Italia Weekend”.

Prima di questo incarico, nel 2016 viene selezionata come autrice de “Il Fatto Quotidiano” e poco dopo diventa frequentatrice assidua di “La Gabbia, L’aria che tira e Coffee Break”.

Veronica Gentili comunica la zona gialla in modo personale, bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Siamo abituati a vederla sempre vestita con abiti e completi davvero eleganti. Una sua caratteristica peculiare è inoltre quella di preferire il monoblocco rispetto a tinte miscelate di varie nuance di colore. Le foto dei suoi outfit con cui entra nello studio di “Stasera Italia Weekend” il sabato sera su Rete 4 sono sensazionali e non è stato da meno neppure quello sfoderato poche ore fa in diretta.

Tailleur giacca, pantalone e gilet con décolleté a stiletto. Un abbinamento molto mascolino se non fosse stato per la scelta molto particolare del completo che racchiudeva un messaggio in codice ben preciso. A corredo dello scatto Veronica scrive infatti “Zona gialla” come gli abiti che ha deciso di calzare per la serata. Un messaggio benaugurante che è stato comunicato al Paese poche ore fa ma che lei ha voluto ribadire durante il programma.

Il colore ben si addice però ai suoi capelli castani e alla sua carnagione ambrata, un tocco di luce che le illumina il volto e l’umore. Un aspetto che gli stessi telespettatori hanno potuto apprezzare visti i commenti entusiasti a margine della foto: “Sempre cool 👏❤️”, “Bellissima come il giallo 🌹💋”, “Davvero stilosa 🙌”.