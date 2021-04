Si trova 1,2 milioni di dollari sul conto per errore: il gesto imperdonabile

Quando ha trovato oltre un milione di dollari sul conto, non ci ha pensato due volte: l’incredibile gesto di una donna, diventata milionaria per errore

Una montagna di soldi, piovuti dal cielo. Deve aver pensato questo Kelyn Spadoni, la donna che qualche settimana fa ha aperto il suo conto corrente e invece dei suoi risparmi, ci ha trovato ben 1,2 milioni di dollari. Anzi, precisamente 1.205.619,56 dollari. Una fortuna improvvisa? Un misterioso benefattore? No, solo un errore del sistema informatico della banca.

Motivo per cui la 33enne ha compiuto un gesto davvero inaspettato. Invece di denunciare l’accredito milionario, Kelyn ha deciso di tenere per sè la notizia e di iniziare a spendere tutti quei soldi che tutto a un tratto erano a sua disposizione.

Si trova 1,2 milioni di dollari sul conto per errore: il gesto incredibile

Acquisti piuttosto assennati: una casa e un suv. Tuttavia la furbata milionaria non è durata a lungo. L’involontario “donatore”, Charles Schwab, si è reso conto che c’era qualcosa che non andava con il suo bonifico. Come ha spiegato in seguito al New York Times, lui doveva inviare dei soldi alla donna, ma la cifra era decisamente inferiore: solo 82,56 dollari. Il resto era stato trasferito sul conto di Kelyn per un errore di sistema.

Di norma Charles avrebbe dovuto essere avvertito dalla banca e avrebbe anche dovuto ricevere la denuncia di Kelyn in merito all’errato bonifico. Ma la donna ha taciuto, pensando invece di darsi alla pazza gioia spendendo quei soldi extra.

Quando Charles ha scoperto l’errore, la 33enne aveva già speso circa un quarto della cifra. Lui ha provato più volte a contattarla, ma lei non ha mai risposto a messaggi, mail e telefonate. E Charles si è visto costretto ad avvertire la polizia. Kelyn ora dovrà rispondere di frode e furto; inoltre è stata licenziata dal servizio di emergenza 911, dove lavorava.