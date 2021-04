Non si apre il paracadute dopo un lancio: muore paracadutista esperto

Un paracadutista di 60 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Cremona dopo essersi schiantato al suolo in seguito ad un lancio.

Tragedia a Cremona nel pomeriggio di ieri. Un paracadutista di 60 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato insieme al suo istruttore. La vittima, secondo quanto ricostruito, dopo il lancio avrebbe provato ad aprire prima il paracadute principale che sfortunatamente non ha funzionato. A quel punto, l’uomo ha attivato il paracadute di emergenza, ma purtroppo era troppo tardi: il paracadutista si è schiantato al suolo nei pressi dell’aeroporto. Inutili i tentativi di soccorso degli operatori sanitari del 118 che hanno potuto solo costatarne il decesso.

Era un paracadutista esperto, Carlo Maestri, il 60enne originario di Parma, ma residente a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile, nei pressi dell’aeroporto di Cremona. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, Maestri si sarebbe lanciato insieme al suo istruttore poi, come previsto, i due si sono distanziati per aprire i rispettivi paracaduti. Per cause ancora da accertare, non si è aperto il paracadute del 60enne che, dunque, ha attivato quello d’emergenza, ma troppo tardi. Maestri si è schiantato al suolo in un terreno vicino all’aeroporto, impatto che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è arrivato in pochi minuti lo staff medico del 118 che ha provato a rianimare il paracadutista, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L’equipe medica alla fine si è dovuta arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso per chiarire le dinamiche della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, scrive Il Resto del Carlino, anche quello del malore.

A sostegno di questa tesi l’apertura del paracadute d’emergenza da parte del 60enne a pochi metri da terra. Gli agenti hanno anche sentito i presenti, tra cui l’istruttore, e sequestrato il paracadute.