“Ricchi di spirito, ma poveri di tasca”: così li definì Franco Califano e da allora la band assunse il nome che tutti conosciamo: Ricchi e Poveri. Franco Gatti, Angela Brembati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. Il ritrovato quartetto si è esibito e si è raccontato fin dagli albori di quello che è stato uno dei gruppi più celebri in Italia, con ben 22 milioni di dischi venduti.

“Eravamo ragazzi pieni di sogni, con la voglia di dimostrare ai nostri genitori, ai nostri amici, ai nostri insegnanti che potevamo fare di più, che potevamo riuscire“, spiegano. L’esordio ufficiale è con la canzone “La prima cosa bella” a Sanremo, quando furono chiamati a sostituire Gianni Morandi. Si classificarono secondi: da lì cominciò il successo.

Franco Gatti commenta la ritrovata intesa con Marina Occhiena, che lasciò il gruppo negli anni Ottanta, ma che lo scorso anno è tornata a far parte della band. “Abbiamo iniziato in quattro, dovevamo tornare a essere noi quattro, è giusto così. Sono contento che ci siamo riuniti, c’è una bellissima armonia, ci vogliamo bene e si vede“.

Un percorso lungo il viale della memoria e quando è il turno di Franco di ricordare, la nostalgia prevale. Il famoso “baffo” aveva abbandonato il gruppo nel maggio 2016, per via di problemi personali: la morte di suo figlio e la lotta contro un brutto male, che oggi sembra essere ritornato.

Confessa a Mara Venier fra le lacrime: “Io e te ci siamo visti a Verona e abbiamo parlato: era un momento difficile per entrambi. Ma vederti ogni domenica dare il massimo mi ha dato la spinta per ricominciare. Per me sei un esempio di vita“.

La conduttrice e i suoi compagni sono tutti toccati dal suo racconto. E Mara Venier, col suo consueto ottimismo, commenta: “Solo così si superano i dolori, andando avanti e non mollando. Ed eccoci ancora qua!“.