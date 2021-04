Sabrina Salerno, décolleté epico in un “mare di giallo scintillante” – FOTO

Sabrina Salerno è sempre di più inarrestabile e continua conquistare il web con foto che farebbero invidia a qualsiasi ventenne

Bella, brava e decisamente di talento. Sabrina Salerno ha avuto la fortuna di nascere con tutte le qualità giuste per riuscire ad imporsi nel mondo dello spettacolo. Da quando ha iniziato ad essere sempre più attiva sui social poi ha allargato ulteriormente la platea del suo pubblico adorante. Ormai infatti l’artista genovese ha all’attivo quasi un milione di follower, che coprono diverse fasce d’età e di genere, in attesa del suo prossimo scatto pubblicato su Instagram. Nell’ultimo Sabrina si è lasciata ritrarre in un meraviglioso campo di fiori gialli, un vero oceano d’oro ai suoi piedi per renderle omaggio. L’abbigliamento che ha scelto per questa foto è decisamente casual, si tratta infatti di un pantalone nero e un top corto e trasparente che lascia ben poco all’immaginazione. Niente può infatti la giacca di pelle lasciata aperta anche grazie alle mani poggiate sui fianchi. Il trucco ricercato completa infine un’immagine che si avvicina tantissimo all’ideale di perfezione femminile.

La vita difficile di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno avrebbe avuto tutto il necessario per vivere una vita degna delle migliori copertine dei libri rosa. Bellissima e con un talento esplosivo è stata però lei stessa, con la sincerità che la contraddistingue da sempre, a raccontare come tutto non sia sempre stato rose e fiori. I momenti difficili per lei sono iniziati fin troppo presto quando è stata costretta a crescere senza la presenza di un padre. L’uomo infatti aveva 25 anni quando Sabrina è nata, mentre sua madre appena 18, e pare abbia deciso di sparire perché non si sentiva pronto ad affrontare una simile responsabilità. Solo da grande, quando ormai era diventata una donna, Sabrina Salerno è riuscita attraverso una causa legale a vedersi riconosciuta dall’uomo che l’aveva messa al mondo.

Intanto il grande successo l’aveva travolta fin troppo portandola a vivere il dramma della depressione. Attanagliata da ansia ed attacchi di panico prima di salire sul palco le è servita tutta la sua forza per imparare con il tempo a gestire la malattia e in qualche modo a non lasciarsi condizionare.