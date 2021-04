Eleonora Daniele: una super vip come madrina di battesimo della figlia. Chi è

Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane è da meno di un anno madre della piccola Carlotta. Trapelato il nome della madrina di battesimo della bimba. E’ un nome molto conosciuto. Scopriamo di chi si tratta

Il reality show Grande Fratello, nella primissima versione non dedicata ai personaggi già famosi, ha rappresentato una fornace di nuovi talenti che, nel corso degli anni, si sono “sparpagliati” in diversi settori dello spettacolo italiano.

E’ vero, la maggior parte dei concorrenti ha costituito una fugace meteora ma alcuni, per capacità e talento, sono oggi delle certezze del nostro cinema e della televisione. Eleonora Daniele, per esempio, apparsa nella seconda edizione del programma ben 20 anni fa, oggi è una delle conduttrici di punta della Rai. Ha avuto anche occasioni come attrice apparendo in fiction come La squadra, Diritto di difesa e Carabinieri 3. Nel 2004 ha debuttato come presentatrice nella trasmissione Unomattina. Da lì in poi un successo dietro l’altro che l’ha portata oggi a essere al timone di Storie Italiane, occupandosi di cronaca, tendenze e problematiche della gente comune.

Importanti novità anche sul fronte privato. Periodo di felicità per Eleonora Daniele. Scopriamo di più.

Eleonora Daniele: una madrina speciale per la piccola Carlotta

Eleonora Daniele ha trovato l’amore nell’imprenditore nel campo della cosmesi e conte Giulio Tassoni (discendente del poeta e scrittore del ‘500 Alessandro Tassoni). La coppia si è conosciuta nel 2002, ed è sempre stata lontana dai riflettori e dagli scandali. Ciò ha potuto consentire loro di vivere intensamente attimo per attimo del rapporto senza attacchi mediatici o invadenze nella sfera privata. Sono convolati a nozze dopo 16 anni di fidanzamento a Roma nel settembre del 2019.

La loro felicità ha raggiunto il culmine con l’arrivo della loro primogenita, la piccola Carlotta, nata il 25 maggio dell’anno scorso. La bambina avrà una madrina di battesimo d’eccezione, una vip conosciutissima nel nostro paese, una vera signora della televisione italiana, nonché persona affezionata e vicinissima alla stessa Eleonora Daniele. Stiamo parlando di Mara Venier.

Fu proprio la stessa conduttrice di Domenica In ad annunciare il lieto evento della nascita nella sua trasmissione, mostrando un video tributo per la neo mamma sugli schermi di Rai Uno.