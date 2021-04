Elisabetta Gregoraci, la buonanotte più bella è la sua: scollatura da infarto – FOTO

Elisabetta Gregoraci saluta i fan in una mise decisamente audace, la scollatura è profonda sul décolleté esplosivo: apoteosi di sensualità

Protagonista dei gossip, Elisabetta Gregoraci sta facendo parlare di sè per un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito. Dopo aver già trascorso in famiglia le feste di Pasqua, si sono ritrovati anche per festeggiare il 71esimo compleanno di Flavio Briatore.

In molti ipotizzano un ritorno di fiamma tra gli ex coniugi, alimentati anche dalla confessione della conduttrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Aveva infatti rivelato ai compagni la richiesta dell’imprenditore di tornare insieme a lei, declinata dalla ex moglie. Tuttavia i protagonisti di questa cronaca rosa non hanno mai fatto mistero di essere rimasti in buoni rapporti, anche per l’amato figlio Nathan Falco.

Nessuna smentita o conferma da parte della conduttrice, che indifferente, rimane attiva sui social. E se l’obiettivo prefissatosi nelle stories era attirare l’attenzione su di sè per distoglierla dalla “coppia”, è stato ampiamente raggiunto.

LEGGI ANCHE —> Miriam Leone è “La gioia”. Il VIDEO selfie in spiaggia che ti lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci, la buonanotte intrigante

LEGGI ANCHE —> Stefano De Martino, lacrime strazianti davanti a tutti, il motivo che colpisce

Classe 1980, Elisabetta Gregoraci all’età di 41 anni sembra ancora una ventenne. Contraddistinta dalla forte personalità e nello stesso tempo dai modi gentili, che ha dimostrato durante l’edizione del Grande Fratello Vip, risulta molto apprezzata dal pubblico.

Icona di eleganza e sensualità, è estremamente seguita su Instagram, dove vanta 1,8 milioni di followers. Indice della sua notorietà, ma anche del gradimento, la conduttrice non manca di deliziare i fan con qualche scatto della sua magnifica bellezza mediterranea, puntualmente acclamata.

Compito che questa volta assolve nelle stories, dove saluta i seguaci con la buonanotte più bella del web, decisamente audace. I lunghi capelli castani le incorniciano il viso, sapientemente truccato per intensificare lo sguardo, ma l’occhio “vuole la sua parte” altrove.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Cattura l’attenzione la profonda scollatura, che celebra il suo generoso décolleté, per un’apoteosi di sensualità. Seducente ed affascinante, risplende di bellezza sul social per la gioia dei fan.