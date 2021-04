Stefano De Martino, lacrime strazianti davanti a tutti, il motivo che colpisce

Il giudice del talent di Canale 5 non riesce a trattenere le lacrime e scoppia in un pianto a dirotto. Interviene Maria per calmarlo.

Stefano De Martino è uno dei giudici che quest’anno è tenuto a decidere chi degli allievi di Amici merita di rimanere all’interno della scuola e proseguire il suo percorso artistico nel talent di Canale 5.

Accanto a lui, Stash dei The Kolors e il principe Filiberto di Savoia che si trovano a commentare le performance dei ragazzi e di decidere allo scontro finale chi deve abbandonare la scuola.

Ieri ad esempio al ballottaggio finale sono arrivati Tancredi, Deddy e Martina. Il primo è stato salvato mentre questi ultimi due sono rimasti in ballo per decretare chi dei due doveva abbandonare il reality. Ad avere la meglio è stato il cantante torinese con Martina costretta ad uscire.

Le lacrime di Stefano

Ma a far scattare la reazione di Stefano De Martino è stato un momento particolare vissuto nella seconda parte della puntata. Veronica Peparini ha fatto ballare sua figlia Olivia insieme a Giulia.

Quell’attimo è stato molto toccante per tutto lo studio e Stefano non è proprio riuscito a trattenere le lacrime. Maria è dovuta intervenire e il ballerino ha ammesso: “Sono distrutto!”.

E ha aggiunto: “Se avessi visto mio figlio lì sopra al palco non so cosa avrei fatto”.