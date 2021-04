Rosita Celentano e il tradimento: “Le rivali? Bisogna schiacciarle con classe”

Rosita Celentano su Instagram ripercorre un successo del passato, la pubblicazione del suo primo libro sul tema “tradimento”: Grazie a Dio ho le corna. Cosa ha detto in tv su Rai Uno in un’intervista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Periodo di grande visibilità per le donne di casa Celentano. Rosalinda ha infiammato qualche mese fa il pubblico di Rai Uno con le sue performance di provetta danzatrice nella trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. La cugina Alessandra è attualmente e ancora una volta docente super attenta, dalla critica tagliente e scattante in forza nel talent show di Maria De Filippi su Canale 5, Amici.

Cosa fa invece la figlia minore del mitico Molleggiato e dell’attrice Claudia Mori? Sempre più attiva su Instagram, Rosita Celentano ha riproposto un successo di un recente passato. Scopriamo di cosa si tratta.

Rosita Celentano: la sua visione sul tradimento. E’ possibile il perdono?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Attrice, conduttrice radiofonica e televisiva e anche scrittrice. Rosita Celentano è una donna dai molteplici talenti che ha saputo esplicitare nel corso della sua lunga carriera. Nel suo ultimo post condiviso su Instagram ha voluto ricordare al pubblico che la segue uno dei traguardi che sicuramente l’ha resa più fiera: la pubblicazione del suo primo libro dal titolo Grazie a Dio ho le corna, edito nel 2009 da Salani.

In un’intervista di presentazione rilasciata a Unomattina Estate, è stata spronata dall’allora presentatrice, una frizzante Miriam Leone, a parlare dell’argomento scottante del tradimento.

“Nella vita bisogna saper perdonare anche le corna” – ha detto. “Il perdono è una cosa che dà una seconda chance non solo all’altra persona ma anche a se stessi. Bisogna mettere sul piatto della bilancia quanto vale il proprio partner. Se si tratta di una persona importante e unica, ci sta. Qualcosa cambierà inevitabilmente nel rapporto, potrebbe essere addirittura rafforzato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Spronata dalla Leone, esce fuori però anche il tema della vendetta. Come comportarsi con chi tenta di sedurre il proprio uomo? Nel suo libro Rosita Celentano scrive: “bisogna schiacciare le rivali con classe”. Ai microfoni di Rai Uno aveva dichiarato: “Non c’è niente di male in un flirt platonico, anche in qualche messaggino innocente. Può essere gratificante. L’importante è saper avere rispetto, soprattutto fra donne, e prendere atto che l’altra persona è impegnata, dunque ritirarsi a un certo punto”.