Federica Pellegrini, la FOTO dopo la doccia è da oro olimpico

Federica Pellegrini incanta con uno scatto privato ripreso giusto qualche minuto dopo aver fatto una doccia rilassante

Pochi personaggi del mondo dello spettacolo sanno unire ironia e fascino e Federica Pellegrini è decisamente uno di questi. Una personalità la sua fin troppo prorompente per essere “limitata” al campo dello sport e che giustamente usa i social per abbracciare un pubblico sempre più numeroso. Nell’ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram la bella nuotatrice azzurra si è lasciata ritrarre subito dopo aver fatto una doccia. Con un morbido asciugamano intorno al corpo Federica si mostra mentre è intenta, spazzolino alla mano, a lavarsi i denti. Quasi come se volesse restare in incognito indossa degli occhiali da sole scuri e un altro asciugamano avvolto intorno alla testa quasi come se fosse un turbante. Completamente nuda è difficile non notare le sue spalle toniche forgiate da ore e ore di allenamenti in vasca iniziati fin da bambina. Quasi come un vezzo Federica, per richiamare alla sua femminilità, infine indossa un grande anello all’anulare destro e un bracciale di perle al polso sinistro.

Federica Pellegrini a caccia dell’oro olimpico

Ormai manca davvero poco all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo e tutta l’Italia, dopo i grandi risultati raggiunti, è pronta a spingere Federica Pellegrini verso il gradino più alto del podio. I giochi si sarebbero dovuti tenere già l’estate scorsa in realtà. Purtroppo la pandemia di Covid che ha investito l’intero pianeta ha costretto anche il mondo olimpico a fermarsi. Lo slittamento di un anno è stato un problema non di poco conto che ha costretto, a causa dell’avanzare dell’età, alcuni atleti di diversi paesi ad abbandonare il sogno di cimentarsi nelle gare sotto la bandiera olimpica. Per fortuna non è stato questo il caso di Federica Pellegrini. L’atleta infatti, dopo un iniziale turbamento, ha ricominciato a macinare metri e metri nelle vasche di nuoto.

L’obiettivo è quello di ripetere l’impresa delle Olimpiadi di Pechino nel 2008 quando è riuscita a portare a casa l’oro nella categoria che più ama, i 200 mt stile libero. In quell’edizione superò sé stessa e i risultati dell’Olimpiade di Atene nel 2004 quando, nella stessa competizione, conquistò l’argento.