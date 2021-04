Federica Pellegrini stratosferica. Tutto in primo piano e spunta il commento: “Sei una gran F..a” – FOTO

Federica Pellegrini. La campionessa olimpica mostra la sua avvenenza e i duri allenamenti sul profilo Instagram. I fan in delirio in un’esplosione di consensi. Il tifo è tutto per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Una campionessa fuori e dentro la piscina. La nuotatrice Federica Pellegrini continua a mietere successi sia per le sue prodezze d’atleta, sia per la verve e la simpatia come novello personaggio televisivo.

Ha da poco concluso la sua avventura su Sky Uno e TV8 in cui è apparsa nel ruolo di giudice dello show Italia’s Got Talent. Suoi compagni d’arme sono stati Joe Bastianich, Mara Maionchi e Frank Matano.

Piccolo schermo e web; Federica Pellegrini utilizza sapientemente tutti i mezzi di comunicazione per tenere sempre aperti i rapporti con i suoi fan. Proprio grazie ai social network, in particolare su Instagram, aggiorna costantemente le notizie sui suoi allenamenti. In arrivo la sfida più grande.

Leggi anche —>>> Laura Torrisi, bellezza devastante e décolleté poetico: è incontenibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Potrebbe interessarti anche —>>> Amici 20, Aka7even e la reazione alle lacrime dell’eliminata Martina

Allenamenti duri anche fuori dall’acqua per Federica Pellegrini. E’ la stessa nuotatrice a darne prova con degli scatti in cui appare in forma superlativa. Muscoli ben evidenti e in tensione mentre solleva dei pesi, addominali scolpiti e una frase lasciata in didascalia per automotivarsi: “Straight on” (Vai avanti, tira dritto).

Il prossimo obiettivo per la Pellegrini è prestigioso e sempre più vicino. Stiamo parlando delle Olimpiadi di Tokyo che si terranno dal prossimo 23 Luglio fino all’ 8 Agosto. Un anno di ritardo rispetto al previsto, dovuto alla diffusione della pandemia da Coronavirus; un anno che nella carriera di un’atleta come super Federica pesa tantissimo. Spegnerà 33 candeline proprio durante le gare che si terranno nel paese del Sol Levante e, come annunciato, sarà l’ultima volta per lei in una simile competizione. La chiusura di un’era che, come prevediamo, sarà in grande stile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Nel frattempo ci sono tutti i suoi fan a incitarla e fare il tifo per lei. C’è chi apprezza indubbiamente la sua bellezza stratosferica: “Sei una gran f..a” – scrive qualcuno. Altri le danno forza per il suo traguardo imminente: “Allenati bene che devi tornare con una medaglia al collo: resterai nella storia. Forza Federica!”.