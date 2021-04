Mara Venier: sfugge rivelazione in diretta, guiderà la nuova conduzione

La conduttrice Mara Venier sarà la protagonista assoluta di una nuova conduzione: la notizia inattesa si propaga più veloce della luce.

La cordialissima conduttrice di origini veneziane, Mara Venier, è attualmente in onda, oggi 18 aprile, nel suo amato salottino di “Domenica In“. Nel corso degli ultimi mesi le voci sulla sua presunta uscita di scena, per lasciar posto a nuove proposte nello storico programma sulla Rai, aveva non poco turbato i suoi molteplici telespettatori. Fortunatamente la serie di gossip è stata repentinamente messa a tacere dalla stessa “Zia Mara”, che ha confermato ancora una volta la sua presenza anche per il futuro della trasmissione. Spegnendo in tal modo le speranze delle più ambiziose, una fra tante: la primadonna di “Detto Fatto”, Bianca Guaccero.

Adesso, però, lo scoop sulla su quale sarà la sua ulteriore e nuova conduzione rivolta le carte in tavola del piccolo schermo con grande sorpresa.

Mara Venier, sfugge la rivelazione sul futuro di “Zia Mara” sul palco più famoso

Durante l’ultima ora della trasmissione domenicale, Mara ha invitato in qualità di ospite la sua carissima amica romana e collega di una vita, Sabrina Ferilli. L’attrice, tornata da poco alla carica con la miniserie televisiva, condotta dalla coppia Simona Izzo–Ricky Tognazzi, di “Svegliati Amore Mio”, ha colto l’invito con gioia. Presentandosi in studio sorridente ed affettuosa nei confronti della Venier. Le due sono state inoltre prontamente immortalate in uno scatto appena condiviso sul profilo Instagram di Mara, che ha già raggiunto una notevole popolarità.

A sancire però la vera rivelazione sono stante le parole del beniamino Mediaset per eccellenza, il giornalista e produttore televisivo, Maurizio Costanzo. Mara prenderà le redini dello show più acclamato nella penisola italiana.

Costanzo si è pronunciato in definitiva, esprimendo le sue considerazioni propositive in merito al futuro di Mara. Le possibilità che la Venier, infatti, possa passare da “Domenica In” al palco dell’Ariston non fanno che crescere a dismisura di ora in ora. I fan sono già in visibilio immaginandola alla guida del prossimo “Festival di Sanremo” ed al fianco di Renzo Arbore.