La ex campionessa di Rai 1 Martina Crocchia ha rivelato ciò che vorrebbe fare non appena ci sarà la possibilità di riaprire la sua attività come docente di pole dance

Martina Crocchia è stata una delle super campionesse de L’Eredità che ha lasciato il programma lo scorso 7 aprile con in tasca la bellezza di 158mila euro. Allegra e solare, la sua assenza si è fatta sentire molto tra le fila dello show condotto da Flavio Insinna.

“Sono andata un po’ in crisi, per fortuna la mia famiglia mi ha aiutato altrimenti non so come avrei fatto – ha confessato Martina intervistata dal Corriere dell’Umbria – poi mia madre mi ha convinto a provare a partecipare a L’Eredità (in realtà mi spingeva a farlo da almeno un anno). E così, quasi per disperazione mi sono convinta. Ed è andata bene“.

Martina Crocchia sogna in grande e desidera calcare il palco più importante

Nonostante Martina abbia dimostrato in diretta che ha talento e grinta da vendere, molti sono stati gli insulti alla sua persona riguardo l’attività che svolgeva prima della pandemia, ovvero maestra di pole dance in una scuola di Roma. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Martina ha spiegato di essere stata più volte definita “bella e oca”, “rifatta e stupida”.

Anche se ripetutamente aggredita, Martina non vuole mettere da parte le sue ambizioni e ciò che sa fare meglio, ovvero ballare. “Non ho mai avuto aspirazioni nel mondo dello spettacolo. Nel mio anonimato ci stavo bene, pure su Instagram non ho il mio nome vero (usa infatti ‘Auroraosgna’, ndr) e una vita intera in vista non me la sentirei di farla”.

Poi la confessione più intima, vorrebbe calcare il palco più importante d’Italia: “È un sogno ovviamente, ma se devo rivelarne uno, il Festival di Sanremo è quello per il quale varrebbe la pena sacrificare l’anonimato. È una settimana circoscritta, ma che settimana!“. Ovviamente ci tiene a sottolineare che la scuola è ancora la sua massima priorità e non vede l’ora che la crisi sanitaria si fermi per poter riaprire le porte ai suoi allievi.