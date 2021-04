Bianca Guaccero come sta? L’annuncio a due settimane dal contagio

Bianca Guaccero, padrona di casa di Detto Fatto, è lontana dagli studi televisivi da quasi due settimane. Le sue condizioni di salute

Lentamente pare che stia passando la preoccupazione riguardo la salute della bella presentatrice di “Detto Fatto” Bianca Guaccero. Sono ormai 10 giorni che l’attrice prestata alla tv è assente giustificata dalla trasmissione pomeridiana della Rai. È stata lei stessa a dare l’annuncio del suo allontanamento dalle telecamere a causa del contagio da Covid. Ancora non è chiaro come Bianca possa aver contratto il virus visto che, come lei stessa ha affermato, è stata sempre molto attenta seguendo le linee guida in maniera quasi ossessiva. Resta il fatto che il coronavirus, che tanta sofferenza sta creando in tutto il mondo, ha dimostrato ancora una volta di sapersi insinuare nella vita delle persone senza guardare in faccia a nessuno. In attesa del suo ritorno “Detto Fatto” è stato affidato nelle mani di Carla Gozzi e Jonathan anche se Bianca non rinuncia a mostrare il suo sorriso direttamente collegata da casa.

Le condizioni di salute di Bianca Guaccero

I rigidi protocolli che la Rai ha adottato contro il virus e a cui devono sottoporsi quotidianamente tutti i le persone che lavorano a viale Mazzini hanno probabilmente permesso a Bianca di scoprire subito la sua positività. Immediatamente assente dal programma “Detto Fatto” l’attrice pugliese ha raccontato di aver avuto, specialmente nei primi giorni, alcuni sintomi che l’hanno molto provata. All’inizio per lei per fortuna solo qualche linea di febbre e un po’ di tosse, dopo qualche giorno però sono comparsi nuovi sintomi. A questi infatti si è aggiunto il raffreddore e soprattutto dolori muscolari che le hanno provocato non pochi fastidi. Nonostante tutto però è sempre riuscita ad essere presente, seppur in collegamento da casa, con lo studio di “Detto Fatto“.

In questo modo ha di certo rassicurato non solo i suoi ammiratori ma anche i compagni di lavoro. Al momento sembra che l’unico sintomo che le è rimasto è la perdita del gusto, Bianca ha infatti confessato di non sentire ancora i sapori del cibo che mangia. Un fastidio che si spera l’abbandoni presto come hanno quasi già fatto gli altri.