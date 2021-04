Francesca Manzini, colpo di testa in arrivo? Fan in trepidazione

Una foto passata di Francesca Manzini ha stupito i social. La conduttrice sfoggia un look totalmente differente. Poi arriva la domanda che manda i social in trepidazione.

Francesca Manzini in versione mora. Così è apparsa nel suo ultimo scatto postato su Instagram. Abituati alla sua chioma bionda, i suoi 188 mila follower sono rimasti senza parole. Lo scatto del passato mostra la Mazini non solo castana ma anche con i capelli più corti e mossi.

“E se tornassi così?”, domanda la Manzini ai fan. Sotto al post i fan si scatenano nei commenti esprimendo il loro punto di vista. C’è chi la preferisce bionda, c’è chi invece crede che in versione mora sia ancora più bella. Molti commentano che il suo incarnato mediterraneo si sposerebbe perfettamente con questo colore di capelli e la renderebbe ancora più misteriosa.

Francesca Manzini, grande talento: carriera dagli innumerevoli successi

Imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, Francesca Manzini ha postato una foto dal passato in cui si mostra castana. La 30enne ha cambiato colore di capelli optando per il biondo negli ultimi anni. Con il post ha fatto intendere di ripensare su questa scelta e forse di voler ritornare al suo tono naturale.

Nota per la conduzione di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, è anche famosa per le sue brillanti imitazioni. Da Mara Venier, a Maria De Filippi ad Asia Argento. Alta 170, Francesca ha conquista il pubblico grazie al suo grande talento. Nata a Roma, suo padre è il manager storico della Lazio, Maurizio Masini. E’ proprio da lui che ha ereditato la passione per il calcio. Nel corso degli anni ha affinato le sue capacità da imitatrice trasformando questa passione in un lavoro. Il suo debutto è iniziato dal mondo della radio vestendo i panni di speaker su RDS.

Inoltre ha intrapreso anche la carriera da attrice recitando nella pellicola di Carlo Verdone “Benedetta Follia”. Di seguito ha preso parte ad Amici Celebrities come ballerina e cantante. Da marzo scorso conduce Striscia la Notizia. Inoltre ha preso parte a Quale e Tale show. A febbraio è entrata nel format di Enjoy – Ridere fa bene.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale è legata a Christian Vitelli. Oltre ai difficili e innumerevoli anni di gavetta, la Manzini ha vissuto un periodo buio a causa di gravi problemi alimentari.