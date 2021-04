Simona Ventura è ospite di Serena Bortone, nel suo salotto pomeridiano di Rai 1, per raccontare i suoi segreti e i suoi progetti.

In un abito attillato e di colore rosso acceso la splendente Simona Ventura si accomoda sul divanetto di “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio condotto dalla giornalista Serena Bortone.

Prime serate, quiz, Sanremo: tutte le curiosità su Simona Ventura

Esordisce raccontando della sua intervista a Lady Gaga nel 2009. Simona Ventura non è solo una conduttrice italiana molto stimata ma è anche una vera e propria talent scout. “La mia intervista a Lady Gaga è rimasta nella storia della televisione“, dice la Ventura.

“Io dico sempre che sono un’ape operaia dello spettacolo – dice Simona Ventura – non mi è stato regalato nulla“. I suoi genitori, molto severi, le hanno tramandato i valori della vita, dal rispetto alla dedizione per il lavoro. “Mia madre mi ha insegnato ad avere il carattere – dice la showgirl – ma mio padre mi ha insegnato lo stakanvismo“.

La leggerezza e la simpatia, invece, Simona Venuta l’ha imparata dalla vita. “Ho sempre voluto che gli altri fossero felici – dice – essere ottimista e anche un po’ sarcastica mi ha aiutata molto ad alleggerirmi“.

La mamma di Simona Ventura è stata una delle prime modelle “curvy”. “Mia madre doveva essere una taglia 48 e non doveva né dimagrire né ingrassare. C’erano delle clienti di Valentino che volevano vedere i vestiti su mia madre“.

La madre della bella Simona vedeva per lei una carriera come insegnante di ginnastica infatti lo sport nella sua vita è stato molto importante. “Anche se non sembrerebbe – dice la Ventura – lo facevo per una questione di timidezza, volevo combatterla a tutti i costi“.

La bella conduttrice racconta di aver vissuto tutta la sua infanzia in montagna insieme con i nonni contadini. “Loro mi hanno insegnato tantissimo – dice – come per esempio la vita di campagna, stavo insieme alle galline, ai conigli e i miei nonni mi insegnavano molte cose della vita“.

Il vero esordio della bella Simona Ventura è stato a Miss Italia e a Miss Muretto per poi approdare alla televisione. “La prima volta che ho fatto l’amore c’era in sottofondo ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ perché essendo io una tifosa granata – racconta Simona Ventura – il Torino se la giocava con il Verona per il campionato. Dunque non potevo ascoltare musica…“.

“Questo ragazzo poi l’ho rivisto a Milano. E’ stata una bella esperienza perché la mia prima volta l’ho avuta a 20 anni e non ne potevo più perché ero rimasta l’unica. Mi sentivo un po’ tagliata fuori dalle altre amiche che invece raccontavano grandi storie…“.

Simona Ventura racconta di come la madre l’avesse cresciuta nell’importanza della verginità e questo le causava un po’ di disagio così quando ha raggiunto quell’età ha deciso comunque di avere una esperienza sessuale anche se quella persona non era l’uomo della sua vita.

Ora la conduttrice è fidanzata con Giovanni Terzi. “Le sue manifestazioni d’affetto mi avvolgono – dice – per me è una cosa totalmente nuova. Noi ci proteggiamo, ci spalleggiamo“.

Poi Serena Bortone manda in onda il video messaggio di Giovanni Terzi che racconta di come Simona Ventura gli abbia cambiato la vita. “La mia è la vita di un uomo che ha voglia di avere progetti con la sua compagna“, dice. “La sua forza, quella del sorriso, è travolgente. Non c’è giorno in cui lei non illumini le giornate con il suo sorriso“.

I due si sono conosciuti a una cena ed è stata lei a fare il primo passo. Dopo la conduttrice si è faida dare il numero da un’amica e ha iniziato a scrivergli dei messaggi. “L’amore in età adulta – spiega la Ventura – è più consapevole e apprezzi di più anche le piccole cose“.

Quando la conduttrice si è sposata con il calciatore Stefano Bettarini erano una coppia molto patinata poi però lui l’ha tradita e lei non ha mai avuto vergogna a raccontarlo. “Di Stefano però ricordo anche tanti momenti belli passati insieme – dice Simona Ventura -. Adesso siamo entrambi felici e questo mi fa piacere. Io cerco sempre la pace“.

“Io sono molto sicura di me stessa e forse è per questo che ho lanciato nel mondo dello spettacolo moltissime persone”.

Poi Serena Bortone porta la conduttrice e showgirl davanti lo “specchio”. “Io non ho un buon rapporto con lo specchio e nella prima ondata della pandemia ho imparato a truccarmi“.