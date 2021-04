Chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio e soprattutto cosa ha fatto l’ex quando ha saputo del flirt? I dettagli vi stupiranno

Per Gigi D’Alessio è iniziata una nuova fase della sua vita e dopo aver salutato per sempre il suo passato, oggi è pronto a voltare pagina e a godersi il suo amore. Dopo il brutto periodo a causa della separazione dice addio alla sua ex Anna e si mostra al pubblico con la sua nuova fidanzata Denise. Chi è la ragazza di cui tutti parlano? Ecco i dettagli.

Gigi D’Alessio e la nuova fidanzata, ma Anna?

Classe 1995, Denise Esposito è molto più giovane di Gigi D’Alessio, ma per il cantante questo è l’ennesimo caso visto che anche con Anna Tatangelo la differenza di età era tanta. A quanto pare non è un fattore importante e i due sono sempre più vicini tanto da convivere tra Roma e Napoli. L’artista ha conosciuto la giovane durante la sua vacanza a Capri e da lì non l’ha più lasciata. Un colpo di fulmine che ha fatto parlare il web e i fan del cantante che speravano in un ritorno di fiamma con la Tatangelo. Invece, l’ex compagna non desta problemi per la nuova relazione, anzi la sua reazione lascia tutti di stucco.

Anna Tatangelo continua la sua vita e su Instagram posta delle foto in cui appare sempre più bella e in forma, a quanto pare questa separazione ha fatto proprio bene ad entrambi ed è arrivato il momento di seguire strade diverse. Il gossip parla di un presunto flirt tra la cantante e il collega Livio Cori, ma nessuna fonte è attendibile. Prima o poi sarà lei a farsi avanti.