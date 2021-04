LOL, ecco i nomi dei comici concorrenti della seconda stagione

La prima edizione di “Lol, chi ride è fuori” è appena terminata, ma già si parla della prossima stagione: ecco i nomi dei (probabili) comici concorrenti

L’incredibile successo della prima edizione del divertentissimo programma “Lol, chi ride è fuori” non poteva non avere un seguito. Amazon Prime Video, che produce lo show, ha già annunciato una seconda stagione. La piattaforma di streaming legata al colosso dello shopping online, ha sbaragliato la concorrenza, proponendo quello che è stato il suo programma più visto in Italia.

“Lol, Chi ride è fuori” è un reality diverso dagli altri. Sotto l’occhio vigile delle telecamere ci sono dieci comici professionisti, che per sei ore devono restare chiusi in un grande appartamento. L’unica regola è, come dice il titolo, “chi ride è fuori“. Lo show è quindi una gara senza esclusione di colpi, tutti contro tutti, fra monologhi, gag, sketch con costumi e oggetti di scena. Tutto è lecito pur di far scoppiare a ridere gli avversari e aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro da devolvere in beneficienza.

LOL, ecco le indiscrezioni sui comici della seconda stagione

Un format innovativo, che ha conquistato gli italiani, e che ha avuto un impatto clamoroso sui social. In primis con meme e commenti. I più apprezzati sono stati Lillo col suo personaggio Posaman, che fa il verso ai supereroi, Elio che si è presentato vestito da Gioconda, ma anche Angelo Pintus, Katia Follesa e Frank Matano, che hanno fatto da disturbatori. Ma non sono riusciti nell’intento di rubare lo scettro al vincitore indiscusso, Ciro dei Jackal.

Chi riuscirà a rimpiazzarli degnamente? In attesa di notizie ufficiali, dal Messaggero arrivano le prime indiscrezioni sui partecipanti della prossima stagione. Tra i nuovi concorrenti potrebbero esserci alcuni nomi molto noti della comicità italiana: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de “Le Coliche”, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Ale e Franz.

Ancora non si sa se verranno riconfermati Fedez e Mara Maionchi alla conduzione. Ma a giudicare dai nomi dei candidati più gettonati per entrare nel cast di Lol, anche la seconda stagione si preannuncia scoppiettante.