Sai quanto guadagna un professore universitario? Non lo diresti mai

Quanto guadagna un professore universitario: vediamo insieme come variano gli stipendi in base al ruolo e quali sono le cifre

È uno dei peggiori incubi degli studenti, il professore universitario, soprattutto quando lo si ritrova di fronte, faccia a faccia per l’esame. Ce ne sono alcuni che si fanno amare di più, altri invece che sono temutissimi per via del loro carattere o anche per la materia che insegnano, considerata ostica e inarrivabile.

Diventare professore universitario non è un percorso facile. Richiede molta dedizione e sacrifici. Innanzitutto c’è bisogno della laurea specialistica nella materia che si vuole insegnare e un dottorato di ricerca. Solo così poi si può provare ad entrare, tramite i concorsi pubblici, in uno degli atenei con l’affidamento della cattedra.

Una volta superato il concorso si procede per gradi. Prima professore associato e solo successivamente, dopo aver svolto 350 ore, si riesce ad arrivare alla qualifica di professore ordinario. Ma dopo tutti questi step quanto arriva a guadagnare un professore universitario?

Quanto guadagna un professore universitario, le cifre sono importanti

Quanto guadagna un professore universitario, è una delle domande più frequenti che si pongono gli studenti. Le cifre non sono uguali per tutti come sottolinea il sito bonifico.org.

Se parliamo di un ricercatore che spesso si trova a rivestire anche i panni di professore le somme si aggirano tra i 1300 ed i 1700 euro al mese. La cifra sale se guardiamo allo stipendio di un professore associato. Porta a casa dai 2000 ai 3000 euro al mese con un guadagno annuo che si aggira intorno al 55 mila euro lordi, facendo una media.

Si sale decisamente per chi ricopre il ruolo di professore ordinario che ogni mese guadagna dai 3000 ai 4000 euro netti. Insomma le somme sono importanti arrivando anche ad 80 mila euro lordi l’anno per un professore ordinario di lunga data.

L’avreste mai detto che un professore universitario riesce a portare a casa così tanti soldi? Del resto ricopre una figura importante non solo per la formazione dei giovani ma anche per indirizzare quello che sarà il loro futuro nel mondo del lavoro.