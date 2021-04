Il veicolo stava circolando ad alta velocità quando sabato notte si è schiantato contro un albero e ha preso fuoco.

Primo incidente mortale in modalità pilota automatico: è successo davvero, la notte dello scorso sabato (17 aprile). Siamo in Texas, dove due persone hanno perso la vita a bordo di una Tesla: nessuno delle due vittime, 59 e 60 anni, era al volante. La notizia è stata confermata anche dal sergente Cinthya Umanzor: Al momento dell’incidente “il posto di guida era vuoto“, ha precisato la funzionaria dell’Harris County Constable Precinct 4. Secondo quanto riporta The Guardian, il veicolo stava viaggiando ad alta velocità; in seguito si è schiantato contro un albero e ha preso fuoco. A seguire l’approfondimento sulle dinamiche dell’incidente.

Customers who pay $10k for Tesla autopilot are signing up to be test subjects for an

unproven, potentially deadly technology. A functioning regulatory regime concerned

with public safety would’ve done something about this by now.https://t.co/kq1vdxDlhC

— Jacob Silverman (@SilvermanJacob) April 18, 2021