“London Bridge is down” è la frase in codice per la morte della Regina Elisabetta II. Dopo la sepoltura del compianto Principe Filippo i riflettori sono sulla 94enne Elisabetta, il suo funerale sarà un momento epico.

Il mondo è ancora scosso per la morte del Principe Filippo avvenuta il 9 aprile di quest’anno, ma ciò non distoglie l’attenzione da una domanda ricorrente, cosa succederà quando la Regina Elisabetta II morirà?

Elisabetta II è la monarca che ha regnato più a lungo, quando il suo giorno arriverà, sarà un evento epico per la Gran Bretagna, qualora la Regina dovesse mancare in un contesto non “controllato” dalla pandemia da Covid-19.

Appena la Regina Elisabetta sarà spirata, per cause naturali o malattia, sarà usato il codice “London Bridge” e Buckingham Palace diffonderà la notizia a tutto lo staff e ai rappresentati del governo.

“London Bridge is down” è il messaggio che utilizzerà Buckingham Palace per informare il primo ministro britannico e gli altri esponenti del governo.

Il resto del mondo scoprirà della morte della Regina tramite social, televisione, radio, giornali. Così com’ avvenuto per la morte del Principe Filippo, le emittenti della BBC sono pronte all’evenienza, i necrologi sono stati già scritti e saranno pubblicati dai vari giornali.

Morta la Regina, la Gran Bretagna si fermerà completamente per almeno 12 giorni. I mercati azionari e le banche tireranno giù le serrande lasciando che vadano persi miliardi.

Gli inglesi inizieranno immediatamente il lutto, le bandiere sventoleranno a mezz’asta fino alle 8 del mattino del giorno dopo il funerale.

La morte di Elisabetta II sarà un evento unico mai visto nel 21esimo secolo

Il giorno dopo la morte della Regina Elisabetta II, Carlo diventerà Re d’Inghilterra solo dopo che un Consiglio di adesione ufficiale si riunirà a St. James’s Palace per dichiarare formalmente il principe Carlo successore.

Il corpo della Regina verrà esposto al pubblico per 4 giorni, al terzo giorno ci sarà la Veglia dei Principi, i suoi nipoti in lutto daranno il cambio alle guardie ufficiali per qualche ora.

Dopo circa 10 giorni dalla morte della Regina si terrà il funerale nell’Abbazia di Westminster. Alle 9 del mattino del giorno del funerale, la campana del Big Bang suonerà una sola volta dopodiché il martello dell’orologio sarà coperto da un tampone di pelle per smorzare i rintocchi. E’ in dubbio la partecipazione o meno dei cani della Regina, i famosi corgi, che probabilmente saranno coinvolti nel corteo funebre.

Negli anni successivi cambierà l’inno nazionale britannico, “God Save The Queen” sarà sostituito con “God Save The King”. Cambieranno le monete, le banconote e tutte quelle cose dov’è impressa la faccia della Regina Elisabetta II.

Dopo circa un anno di lutto, Carlo, primogenito di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo e primo nella linea di successione, sarà incoronato Re d’Inghilterra.

La morte della Regina Elisabetta sarà una festa nazionale, l’intera Inghilterra ricorderà la regnante per sempre.