Margherita Vicario, outfit striminzito per un’occasione speciale – FOTO

Margherita Vicario, outfit esplosivo che non passa di fatto inosservato. I fans mostrano il proprio apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

Bellissima e con un sorriso contagioso, così si presenta Margherita Vicario la giovane attrice e cantautrice italiana che accoglie i followers in tutta la sua naturalezza. Proprio qualche giorno fa infatti l’attrice ha postato su Instagram alcuni scatti che anticipano il suo progetto lavorativo, l’album dal titolo “Bingo”.

I fans, a parte essere impazienti di ascoltare la loro beniamina, possono già ammirare come sarà la copertina del suo ultimo lavoro. Come sopra infatti riportato, si vede chiaramente una Margherita festosa: super sorridente, make-up sulle tonalità del rosso/arancione e una tenda blu a contrasto dalla quale esce.

“Il 14 maggio uscirà il mio album BINGO. Questa è la copertina. Lo sto per afferrare❤️e non vedo l’ora” commenta felicissima Margherita ed i fans non sono da meno, tanto da scriverle dei dolci pensieri. Commenti che provengono altresì dai colleghi del mondo sia della tv che del cinema e della musica.

Elena Sofia Ricci, Syria, Gaia ed Elodie…solo per citare alcuni dei personaggi che si sono complimentate con la Vicario a cui la stessa non è rimasta impassibile. Nell’ultimo post invece Margherita presenta uno stile completamente diverso, un outfit striminzito che ha messo tanta curiosità sul web.

Margherita Vicario, il dettaglio che non è passato inosservato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

“Il 23 aprile esce “COME VA”. Non ce la faccio ad aspettare Bingo. Una nuova canzone. Una nuova storia” un evento importante per la Vicario che ama condividere sui social scegliendo un outfit niente male: top a triangolo grigio che riesce a coprire veramente poco (sembra fatto ad uncinetto) lasciando intravedere la pelle nuda. E sotto una gonna in maglina dai colori rosso, bianco ed il grigio abbinato alla parte superiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

I fans sono nell’attesa di ascoltare “Come va” per cui è possibile presalvarlo nella propria libreria su Spotify.