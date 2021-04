Meghan e il Principe Harry, Eleonora Daniele in tilt: “Stai dicendo la verità?”

Meghan e il Principe Harry verso la separazione? Spunta l’indiscrezione a Storie Italiane, qualcuno sa già la verità. I dettagli

Sabato pomeriggio si è tenuto il funerale del Principe Filippo D’Inghilterra, morto all’età di novantanove anni ad un mese dal suo centesimo compleanno. La regina Elisabetta ha deciso di non rendere l’evento pubblico e così solo trenta persone hanno potuto partecipare. Tra questi non è mancato il Principe Harry che appresa la notizia, ha prenotato il primo volo ed è arrivato a Buckingham Palace a porgere l’ultimo saluto a suo nonno. Meghan non lo ha accompagnato ed il motivo dell’assenza è la sua gravidanza. Il viaggio sarebbe stato pericoloso nelle sue condizioni, ma c’è chi invece pensa che non sia ben accetta a corte visto le sue dichiarazioni nell’ultima intervista diventata virale.

LEGGI ANCHE>>>Kate Middleton, frecciata a Meghan? Ai funerali sfoggia cimelio di famiglia

Meghan e Principe Harry: verso la separazione?

LEGGI ANCHE>>>Principe Filippo, spuntano FOTO inedite prima dei funerali. Commoventi

Durante la prima parte di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha voluto omaggiare la famiglia reale dedicandole una sezione del programma. Così con gli ospiti in studio ha commentato alcune immagini del funerale, Kate che ha indossato la collana di Lady D, l’incontro tra Harry e William e tanto altro ancora. Durante la trasmissione, la presentatrice fa un annuncio: ” Qui dicono che il Principe Harry potrebbe ritardare il suo ritorno a Los Angeles per rimanere fino a mercoledì – spiega- ovvero data del compleanno della Regina”. Poi scherzando ha aggiunto: “Ha fatto un volo aperto, la prenotazione di un volo aperto”. A quel punto prende la parola l’inviato direttamente dall’Inghilterra che esclama: “Credo che non abbia problemi di prenotazioni di biglietti il Principe Harry, ma mi sembra logico – continua – avendo fatto il viaggio ed essendo qui a pochi giorni dal compleanno della regina”. Ma tra gli ospiti in collegamento, c’è chi pensa ad un secondo fine.

L’indiscrezione

Dopo una serie di informazioni date dall’inviato Marco, la Daniele curiosa si chiede: “Ma adesso in ogni ricorrenza ufficiale, in ogni cosa importante come si farà con Meghan? Ecco a gestire questa situazione – continua – sarà un po’ complesso, perché adesso è in stato di gravidanza e non prende un volo però il suo ritorno a corte non so come sarebbe visto – è perplessa – da qui ai prossimi, non lo so, due tre anni”. A quel punto l’indiscrezione da parte del giornalista Riccardo Signoretti: “Io se devo fare un pronostico non credo che tra due anni Harry e Meghan saranno ancora sposati – aggiunge – poi ne riparleremo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

A quel punto in studio è il delirio: “E addirittura” risponde immediatamente la Daniele. “E’ la stessa cosa che stavo pensando io” si lascia scappare Enrica Bonaccorti, oggi in studio.