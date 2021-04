Esistono alcuni espedienti per evitare di trovarci i ladri in casa, alcune semplici regole che ognuno di noi dovrebbe rispettare in modo costante

La pandemia non ha impedito ai ladri di fare incetta nelle abitazioni di tutto il Paese, soprattutto perché la crisi si fa sentire anche per loro che vivono tramite furti e saccheggi di beni e denaro. Non dobbiamo per tanto abbassare mai la guardia per scongiurare incursioni indesiderate sia quando stimo fuori casa che comodamente seduto sul divano. Alcune regole possono davvero fare la differenza se rispettate in modo metodico e preciso. Vediamo di cosa si tratta.

Alcuni semplici accorgimenti anti ladri: eccole nel dettaglio

Furti e rapine sono all’ordine del giorno, seguire però questi tre semplici accorgimenti stilati dall’Arma dei Carabinieri potrebbero esserci davvero d’aiuto.

Inoltre, sempre relativamente alle chiavi, evitate di attaccare al vostro portachiavi targhette con nome ed indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente la vostra abitazione.

– Mai mettere una copia delle chiavi fuori casa perché questa è la prima cosa che un ladro professionista cercherà e anche la meno sensata che potreste fare. Datene una copia piuttosto ai vicini di cui vi fidate, sarà la soluzione migliore per la vostra sicurezza. Inoltre, sempre relativamente alle chiavi, evitate di attaccare al vostro portachiavi targhette con nome ed indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente la vostra abitazione. Attenzione a porte e finestre sul retro – Spesso si dà poca importanza a porte e finestre sul retro ma sono la prima via d’accesso che cercheranno i ladri. Assicuratevi che anche queste siano sempre ben chiuse e con le serrande abbassate se non siete in casa.

– Spesso si dà poca importanza a porte e finestre sul retro ma sono la prima via d’accesso che cercheranno i ladri. Assicuratevi che anche queste siano sempre ben chiuse e con le serrande abbassate se non siete in casa. Targhetta con nome o cognome sul proprio contatore di casa – Normalmente l’accesso alla cabina o al locale dei contatori è pubblico, così da favorire controlli e le letture da parte di chiunque. Evitate di mettere targhette con il nome in modo che i ladri possano disattivare l’impianto di allarme, telecamere o sensori per intrufolarsi in casa vostra.

Potrebbero però anche simulare un finto blackout per costringervi a scendere e poi aggredirvi: accertatevi sempre che anche i vostri vicini abbiano i vostri stessi guasti prima di addentrarvi in seminterrati da soli.